Köşe yazısının böylesi!



Bundesliga'da top koşturan Hırvat futbolcu Dino Drpiç'in topmodel ve şarkıcı karısı Nives Celsius, Alman Bild gazetesindeki köşe yazısında, kadınlara "Bir futbolcuyu nasıl kafesler ve evlenirsiniz" dersi verdi..



Bundesliga'da top koşturan Hırvat futbolcu Dino Drpiç'in topmodel ve şarkıcı karısı Nives Celsius, Alman Bild gazetesindeki köşe yazısında, kadınlara "Bir futbolcuyu nasıl kafesler ve evlenirsiniz" dersi verdi..



Seksi şarkıcının, önerileri o kadar ilgi gördü ki, yazı daha sonra İngilizce, Fransızca, Almanca, Danimarkaca, Usveççe gibi daha bir çok Avrupa diline çevrildi..



İşte Nivel Celsius'un futbolcu koca bulma yolları..



1- Sakın bir futbolcuyla olduktan sonra, diğerine gitmeyin. Eğer bir futbolcuyu evlenmeye ikna edemediyseniz, işiniz diğerinde çok zor. Futbolcular arasında büyük bir arkadaşlık bağı vardır.



2- Hiçbir randevuda para ödemeyin. Onlar çok para kazanır ve kadınlara para harcamaktan hoşlanırlar. Bunu göstermek isterler, gençlerdir. Bırakın parayı o ödesin.



3- Sakın kendinizi tamamen açmayın. Bir yanınız mutlaka gizemli kalsın. Sizi tam keşfettikten sonra, bırakır başkasına gider.



4- Hiçbir zaman onu bunaltmayın. "Neredeydin, saat kaç, kimleydin, niye geç kaldın" bu soruları asla sormayın. Onlar gençtir ve biraz da yaşamaya ihtiyaçları var.



5- Zor maçlardan önce onu yormayın. İyi davranın sevecenlik gösterin. Futboldan anlamaya çalışın. Kaybettiği bir maç sonrasında onu en iyi teksin edecek şey, güzel bir sekstir.



6- Seks hayatınız muhteşem olmalı. Seks sporcular için gereklidir. Sakın sizden sıkılmasın.



7- Hemen evlilik ve çocuk konularına girmeyin. Onu bunaltırsınız. Futlbolcular, evlendiğinde sanki kadınlara bir iyilik yaptıklarını veya başına talih kuşu kondurduklarını düşünüyor. Bu çok doğru ama dışarı vurmamaya çalışın. İstekli görünmeyin.



8- Onu hep düşündüğünüz gösterin ama aptallık yapıp alçak gönüllü olmayın. Verdiği pahalı hediyeleri sakın geri çevirmeyin. Ancak siz de ona küçük ucuz şeyler alabilirsiniz