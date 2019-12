Köşe yazarlarından G.Saray'a gol

T24 - Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında yaşadığı hayal kırıklığı spor sayfalarından gazetelerin siyaset sayfalarına taştı. Hıncal Uluç, Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand ve Hasan Cemal, Sarı-Kırmızılı kulübü başkanından yedek kulübesindeki futbolcusuna kadar eleştiri bombardımanına tuttu.



Hasan Cemal, yaşadığı düş kırıklığını kelimelere 'Bu yenilgiden sonra bana şampiyonluk kupasını getirsen dahi, şunu iyi bil, yine belki sevinirim ama kendini kolay affettiremezsin' diye döktü. Leo Franco'yu çuvala benzeten Fatih Altaylı, bu noktaya gelinmesinde suçun kulübü çok kötü yöneten Başkan Adnan Polat da dahil yönetim kurulunda olduğunu savundu. İşte Galatasaraylı yazarların Fenerbahçe yenilgisinden sonra köşelerine taşıdıkları isyanları:



Hıncal Uluç (Sabah)

Bu Rijkaard futbolu bilmiyor



Karşıma geçip benimle Rijkaard'ı tartışacak yürek hanginizde var, merak ediyorum şimdi?



'Bu Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe'yi yenemez. Ama Trabzon ve Fener de onu yenemez. Bu iki maçta Galatasaray en az 4 puan kaybeder' dedim. Ne zaman? 16 Mart Salı günü.

Galatasaray, Trabzon'a savunmasının feci bir hatası ile 1-0 yenildi.

'Bu Galatasaray Fener'i yenemez. Fener de onu yenemez. Yeter ki Güiza gene 40 metreden bir tane oturtmasın ya da Galatasaray savunması feci bir hata ile kendi kalesine atmasın' dedim. Ne zaman? 23 Mart Salı günü.

Galatasaray, kalecisinin feci hatası ile 40 metreden gelen palavra bir şutla 1-0 yenildi gene.

Şimdi ben, iki haftanın Galatasaray maçlarını hem de oynanmadan hem de hatta 15 gün öncesinden başlayarak okuyorum da Rijkaard denen adam, önünde oynanan maçı niye okuyamıyor söyler misiniz?

O zaman benim aşağılık kompleksli meslektaşlarım, 'Bu Rijkaard futbolu bilmiyor. Ben ondan iyi biliyorum' dediğim zaman nasıl oluyor da utanmadan ve sıkılmadan benimle dalga geçmeye cüret ediyorlar ve sonra özür dilemiyorlar?

Karşıma geçip benimle Rijkaard'ı tartışacak yürek hanginizde var, merak ediyorum şimdi?



Fatih Altaylı (Habertürk)

Parayla adam olunur mu?



Bu güruha dayanarak yöneticilik yapmaya kalkarsanız güruh da sizin kapınıza dayanır



Bir grup sözde Galatasaraylı, dün Florya tesislerini basmış maçtan sonra.

Yönetime küfür, futbolculara küfür.

Bunlar taraftar falan değil tabii ama kabahat onlarda değil ki!

Bu güruha dayanarak yöneticilik yapmaya kalkarsanız güruh da sizin kapınıza dayanır.

Her şey karşılıklı.

Çok değil 15 gün önce aynı güruhun bazı fertleri bana eposta atıp küfrediyordu, Faruk Süren'le bir araya geldik ve Galatasaray'ın iyi gitmediğini konuştuk diye.

Galatasaray iyi gitmiyor diye konuşunca küfredenler, onlara göre iyi gitmeyince tesis basıyorlar.

Bir de utanmadan Arda'ya küfrediyorlar. Sakat sakat sahaya sürülen Arda'ya.

Ama tabii bütün bunlar Galatasaray'ın çok kötü yönetildiği gerçeğini de değiştirmiyor.

Galatasaray yönetimi, ne yazık ki, Galatasaray ananesini bilmeyen, bu kulübün nasıl bir aile ortamı olduğunu anlamayan kişilerden oluşuyor.

Başta da Başkan olmak üzere.



Mehmet Ali Birand (Posta)

Sizinle gurur duymuyoruz



Her biriniz döküldünüz, sahada dolaştınız. Bizlere ihanet ettiniz...



Galatasaray taraftarının tek istediği, Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen'de döndüre döndüre yenmekti. Ne şampiyonluk ne bir şey istediğimiz bu maçtan gururla çıkmaktı.

Avrupa'da havlu attınız sesimiz çıkmadı. Ligde en olmayacak maçları kaybettiniz, sinirlenmedik. Vurdum duymaz bir futbol sergilediniz, gıkımız çıkmadı.

Tek istediğimiz bu maçtan gülerek ayrılmaktı. Sizler ise bizi umursamadınız, maçı almak için doğru dürüst çaba bile harcamadınız. Taraftarınızı umursamadınız. Her biriniz döküldünüz, sahada dolaştınız.

Bizlere ihanet ettiniz...

Size verdiğimiz paraları, tribünlerden haykırışlarımızı ve desteğimizi hak etmediğinizi bilin. Menajerinden yedeğine kadar yazıklar olsun size.



Hasan Cemal (Milliyet)

Fener'e yenilmek sanki alın yazımız



Fenerbahçe'ye üstelik Ali Sami Yen'de yenildikten sonra... Söylenecek ne kalıyor ki?



Bu bir radikal Galatasaray taraftarının kendi evindeki Fenerbahçe yenilgisi sonrasında kendi kendisiyle bir dertleşme yazısıdır.

Veyahut bir hayal kırıklığının kağıda dökülmüş hali de sayılabilir.

Ne yazık, Fener'e yenilmek sanki bizim alın yazımız.

Mağlubiyetin acısı ve hüznü... Belki de pazar gecesinden itibaren içinde yaşadığım dünyayı yazımın başlığı daha iyi ele veriyor:

Evet, Fenerbahçe'ye üstelik Ali Sami Yen'de yenildikten sonra...

Söylenecek ne kalıyor ki?

Bu maçı kaybettikten sonra sözün hükmü artık yok. Ne söylesen boş, evet aynen öyle, boş...

Hatta şu kadarını bile söylemek dilimin ucuna geliyor:

Bu yenilgiden sonra bana şampiyonluk kupasını getirsen dahi, şunu iyi bil, yine belki sevinirim ama kendini kolay affettiremezsin.

Yaşadığım düş kırıklığı o kadar derin çünkü...