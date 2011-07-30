Köşe yazarları TSK'daki istifalara ne dedi?

T24

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök:

Abdurrahman Dilipak (Yeni Akit):

Aslı Aydıntaşbaş (Milliyet )

Nazlı Ilıcak (Sabah)

Muharrem Sarıkaya (Habertürk)

Murat Yetkin (Hürriyet Daily News)

İsmet Berkan (Hürriyet Gazetesi)

Fikret Bila (Milliyet)

Okan Müderrisoğlu (Sabah)

Fikret Bila (Milliyet)

İşte o yorumlar:Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir':"Bir süreden beri şehir efsanesi vardı. Genel Kurmay Başkanı'nın istifa edeceği yönünde. Biz bunu araştırmıştık ama söz konusu olmadığı bilgisini aldık. Belki de bardak en sonunda taştı. En önemlisi 43 tane generalin tutuklu bulunması. Bu istifanın ben şehir efsanesi olabileceği kanaatindeydim. Zor dönemlerde birliklere moral vermek de komutanın görevleri arasında o nedenle ben istifa düşünmüyordum. Geçen seneki Yüksek Askeri Şura'da da buna benzer iddialar vardı. Demek ki bugün yapılan toplantılardan bir sonuç çıkmadı. Başbakan'ın seyahatinin ertelemesine de bakarsak bugünkü toplantıda bir sıkıntının olduğunu anlıyoruz. Komutanların emeklilik hakları tabii ki var. Sonuç olarak bu görevini bırakmaktır. Burada dediğim gibi Sayın Başbakan, Sayın Genel Kurmay Başkanı'na "artık anlaşamıyoruz bırakın" mı dedi yoksa Sayn Genel Kurmay Başkanı, "Sayın Başbakan'a buraya kadar artık devam etmiyoruz" mu dedi bilmiyoruz. İlerleyen günlerde nasıl olduğu ortaya çıkacaktır.Askerler genelde konuşmuyorlar. Geçen sene çok sancılı süren bir YAŞ yaşamıştık. Kimse çıkıp konuşmadı. Son 1 haftada Koşaner'in istifa edeceğini duymayan kalmamıştı şehir efsanesi anlamında ama istifa olmadı. Bu istifalar olduysa demek ki bugün köşkteki toplantıda ipler koptu."Hayırlısı olsun…4 General değil, diğerleri de istifa etsin.. %50 ye kadar yolu var..Bu eğer orduda yaşanan çarpıklıklar karşısında sorumluluk duygusu ile verilmiş bir kararsa, bravo.. Bu şahsiyetli bir tutum.Bu kadar şey olurken bilmiyorsanız orada ne işiniz var. Biliyor ve hiçbir şey yokmuş gibi orada oturuyorsanız bu da çok saygın bir durum değil.Çok ciddi bir kriz. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Kim ne dersin desin sivil asker ilişkileri rayına oturmadı. Krizde bunun göstergesi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüzde 10'u hapiste. Bu insanların bir bölümünün daha sonra masum olduğu kanıtlanabilir. Ancak hükümet emekli edilmeleri konusunda kararlı. Bu durumda çaresiz kalan Genelkurmay istifa yolunu seçti. Siyasi bir depremdir. Ancak siyasi tabloda büyük değişiklik yaratacağını düşünmüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri bir güç olarak etkinliğini yitirmiş durumdadır. Ne yazık ki ekonomisi büyüyen Türkiye ordusunu kaybetmiştir.Terörle mücadeledeki değişim ve tutuklu bulunan 17 generalin emekliliğe sevkedileceği iddiası da bardağı taşırmış olabilir. Geçen yıl Necdet Özel'in genelkurmay başkanlığına giden yolu açılmış oldu. Necdet Özel'in önce kara kuvvetleri komutanı yapılıp sonra genelkurmay başkanı olacağını düşünüyorum.Teamüller döneminin bittiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra siyasi erkin talebi doğrultusunda hareket edilecek sanırım.Cumhuriyet tarihinde ilk defa Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları istifa ettiler. Bu istifa generallerin hükümete karşı tertip içinde bulanmak suçlandığı, bu yüzden tutuklandığı ve aynı zamanda orduda yeni atama ve terfilerin bir Yüksek Askeri Şura toplantısıyla belirleneceği dönemde meydana geldi. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı arasında günlerdir süren görüşmelerin ortak bir zemin bulunmasıyla sonuçlanmadığı anlaşıldı.Madalyonun bir yüzünde ordunun üst kademesinin siyasi iktidara ‘Orduyu yönetmek istiyorsanız buyurun’ anlamına gelen bir protestosu var.Madalyonun diğer yüzünde ise Türkiye’nin askeri siyaset gerilimleri sonucunda siyasi iktidarların değil askerlerin geri adım attığı bir aşamaya gelmesi söz konusu.Hangi açıdan bakacak olursanız olun, siyaset ve idaresi açısından önemli sonuçlara yol açacağı anlaşılan bir dönüm noktasın bu istifalarla yaşandı.Gerçek istifa gerekçesi nedir acaba. Ben bu soruların cevaplarını merak ediyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk olduğu için önemsiyoruz bu olayı.Koşanerin istifa edebileceği söylentisi bir haftadır vardı. Bardağı taşıran son damlanın yakalama kararları olduğu sanılıyor.Hükümet böyle bir tabloyu beklemiyordu belki. Genelkurmay Başkanı’nın emeklilik dilekçesi vermesi önemli. Koşaner’in veda mesajı açıklamasında tutuklu generaller vurgusu sözkonusu. Necdet Özel’in önce Kara Kuvvetleri’ne sonra da Genelkurmay Başkanlığı’na getirileceğini düşünüyorum.Koşaner’in istifa edebileceği söylentisi bir haftadır vardı. Bardağı taşıran son damlanın yakalama kararları olduğu sanılıyor.