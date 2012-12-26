Köşe yazarları Erdoğan'ın dinlenilmesine ne dedi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada çalışma ofisinde böcek bulunduğunu açıklamasını değerlendiren köşe yazarları yasa dışı dinlemelere son verilmesini istedi. İktidarın bu güne kadar yasa dışı dinlemelere seyirci kalması ise eleştiri konusuydu.

Yılmaz Özdil (Hürriyet)

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili’nin ses kayıtları internete düştü. Yargıtay üyelerinin ses kayıtları internete düştü.

Genelkurmay başkanları, İlker Başbuğ ve Işık Koşaner’in ses kayıtları internete düştü. Kuvvet komutanlarının, ordu komutanlarının, donanma komutanlarının, harp akademileri komutanlarının...

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Senelerdir...

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Başbakan hep sustu.

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Üç gün önce...

Anayasa Mahkemesi “sürpriz” bi karara imza attı. Akçeli bi davada toplanan delillerin, özellikle “usulsüz telefon dinleme”yle elde edilen delillerin, hukuken kabul edilemeyeceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a sordular, izah etti, “örneğin telefon dinleme meselesi” dedi, “hâkim kararı gerekir, aksi halde telefon dinlemeyle elde edilen bilgiler delil kabul edilmez” dedi. Peki bu durumda öbür davalardaki telefon dinlemeleri ne olacak diye sordular. Onu da izah etti, bizim kararımız “Yüce Divan” için emsal teşkil eder, öbür yürüyen davalar için bağlayıcı değildir dedi.

*

Üç gün sonra.

Başbakana sormadılar ama...

Başbakan ilk kez açıkladı:

“Ofisimde böcek bulundu.”

Cüneyt Arcayürek (Cumhuriyet)

Trajikomik bir olay yaşanıyor.

Bir yanı komedi. Diğer yanı, devletin içine düştüğü durum

dikkate alınırsa trajedi!..

Bu ülkede yıllardır telekulak, derin kulak gibi isimlerle tanımlanan “dinleme” olaylarının gerçek yüzünün ortaya çıkarılmasına lakayt kalan Başbakan RTE, üç beş gün önce bir TV’de “Beni de dinlemişler” dedi.

...

Derin kulaklar, telekulaklar içlerinde siyasetçilerin, generallerin, gazetecilerin olduğu binlerce insanı; siyasetçiyi siyasetten, generalleri, gazetecileri, bilim adamlarını mesleklerinden soyutladılar. Hapishanelere tıkılmalarına neden oldular...

Bugün evinin dinlendiğinden yakınan bu Başbakan, bu olayları işitmezlikten ya da görmezlikten geldi...

...

Etme bulma dünyası.

RTE’nin muhaliflerini hapishanelere gönderen “böcekler” döndü dolaştı.

Bumerang gibi geldi,

Başbakan’ı evinde vurdu!

***

Gizli araştırmalar. MİT istihbaratı böceği yerleştiren kimdir veya kimlerdir bir yıldır arıyor, tarıyor. Bulamıyor. Şimdi:

Başbakan’ın evine gizlice girilerek böceklerin yerleştirildiği bir ülkede ya devletin ve bu devleti yöneten hükümetin acizliğine yanarsınız ya da gülersiniz...

...(Uludere ve düşürülen jetimiz gibi) “Faili meçhul olaylar” listesinde baş sıraya yerleşen bu olayın medyaya yansıyan ayrıntılarına...

Mehmet Tezkan (Milliyet)

Bugünlerde herkesin dilinde bu iki sözcük var.. Başbakan dinlenmişse..

Gerisi şöyle devam ediyor.. Kimi pes diyor.. Kimi vay halimize..

*

Tartışılan şu; Başbakan’ı kim ne amaçla dinledi?

Varsa, elindeki ses kayıtlarını ne zaman hangi amaçla kullanacak?

Bu meselenin bir parçası, diğeri böcekleri Başbakan’ın ofisine kimin yerleştirdiği..

...

Baykal’a yapılan komplo ile MHP’nin beyin takımına yönelik kaset tezgahı da aynı ellerin bir parçası mıdır?

Hatırlayın..

İktidar blogunda olanlar, o kasetler çıktığında hafiften kafa yapmışlardı..

Başbakan dahil!..

Merak ediyorum.. Üst düzey komutanların ortaya çıkan ses kasetleri de aynı derin devletin işi miydi?

*

Başbakan’ın ofisindeki böcekler yabancı istihbarat servislerinin işi olabilir mi?

Neden olmasın!..

Galiba sonuç böyle çıkarsa çok sevineceğiz.. Derin devlet derinliklerde yaşamaya devam etmiyormuş diye derin bir oh çekeceğiz..

Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet)

Önce Ergenekon, Balyoz, KCK, Devrimci Karargâh örgütü falan derken, insanların nasıl “böcekle” yıldırılıp sindirildiğini anımsamaya çalışın.

Bir korku tüneli aklınıza gelecektir...

Herkes birbirine “Aman ha dikkatli ol, dinleniyorsun” diyecektir. İnsanlar kendine göre önlemler alacak, “şehir efsaneleri” en çok satış yapan “fısıltı gazetesi”yle kulaktan dile vurup konuşulacaktır:

“Aman dikkat, telefonla her şeyi konuşma!”

Türkiye bunu yaşadı...

..

Hukuk devleti düzeninin önünü açmamış, yargıyı siyasallaştırmış toplumlarda, yasadışı dinlemeler bugün sana yarın banadır.

Türkiye ne yazık ki demokrasiyi, özgürlükleri, evrensel hukuku özümleyemedi.

Bir ülkenin başbakanının bulunan “böcek”le ilgili “Beni bile dinliyorlar” demesi sizce ne denli inandırıcı?

Bir televizyon kanalında bunları dillendirmeden önce, bu yasadışı eylemleri yapan kişiler bulunup yakalanamaz mıydı?

...

Siyasal hesaplarla, kandırmacalarla “askeri vesayet bitti” diye bağırıp çağıranlar nedense “sivil vesayetin” baskısını görmezden geliyor.

Rejimin işleyişini engellemek için, demokrasinin çarklarına çomak sokanlar sözde darbecileri temizliyorlar.

Darbe hukukunun hâlâ geçerli olduğu ülkemizde benim böyle palavralara karnım tok...

Önce şu Uludere’yi aydınlatın, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Musa Anter, Hablemitoğlu, Gaffar Okkan cinayetlerini çözün, derin güçleri ortaya çıkarın, Malatya Zirve Yayınevi katliamını düzenleyenleri teker teker ensesinden yakalayıp “Vur emrini veren bunlardır” deyin.

O zaman alkışlarım sizi...

Böcek-möcek hikâyelerini yemem!

Zeki Ceyhan (Milli Gazete)

Yasa dışı dinlemelerden yakınanlar kervanına sonunda iktidar mensupları da katılmış bulunuyor!

Başbakan Erdoğan "Ben dâhil dinlemeler hâlâ devam ediyor" derken Yardımcısı Bülent Arınç "Yası dışı dinlemeler rezil bir noktaya geldi, bazı tedbirler almamız gerek" diye şikâyetçi olduğuna göre acilen bir şeyler yapılmasının zarureti ortaya çıkmıyor mu?

Yasa dışı dinlemeler kontrol altına alınabilir mi?

Bu konuda çok ümitli değiliz! Çünkü yasa dışı dinlemeleri bir takım çevreler alışkanlık haline getirmiş olduğunun farkındayız.

Ancak tamamen ümitsiz de değiliz!

...

Muhalefet sözcüleri bu tür dinleme faaliyetlerinin arkasında iktidar gücünün bulunduğunu iddia ediyor!

Bu iddiayı yabana atmamak gerektiğine inanıyoruz!

...

Yasa dışı dinlemelerden yakınanların sayısı ne kadar artarsa bu tür rezilliklerin önüne geçilmesinin daha kolay olacağını düşünüyoruz.

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği "Hukuka aykırı yollardan toplanan delillerle ceza verilemeyeceği" hükmü de konuyla ilgili beklentisi olanlar için sevindirici bir gelişme!

Bütün bu gelişmelerin ışığında artık top tamamen iktidardadır!

Rezil bir noktaya geldiğini ifade ettikleri yasa dışı dinlemelere son verecek adımı biran evvel atmalılar!