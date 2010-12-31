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KOŞANER'İN YENİ YIL MESAJI ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 17:20

-KOŞANER'İN YENİ YIL MESAJI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, ''Yüce ulusumuzun hizmetinde üstleneceğimiz görevleri yeni yılda da başarıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum'' dedi. Orgeneral Koşaner, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hitaben yeni yıl mesajı yayımladı. Bir yılı geride bırakıp, ulusça birlik ve beraberlik içerisinde daha iyiye ve daha güzele ulaşmak adına tazelenen umutlarla yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunun yaşandığını belirten Orgeneral Koşaner, şunları kaydetti:  ''Vatan ve millet sevgisi ile dolu yüreğimiz, çelikleşmiş bir azim ve iradeye dayanan gücümüz ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin rehberliğinde daima ileriye yürüme kararlılığımızla yüce ulusumuzun hizmetinde üstleneceğimiz görevleri yeni yılda da başarıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Mutlulukların yurdumuzun dört bir yanını kuşatarak yüce ulusumuzun daha nice yılları huzur içinde karşılamasını temenni ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarının, emeklilerinin ve aile bireylerinin yeni yılını sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle kutluyor, Türk milletinin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum.''

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