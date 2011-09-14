Koşaner'in ses kaydı haber, MİT'inki değil!





Ahmet Küçük - T24







Diğer gazeteler MİT-PKK görüşmesini nasıl verdi?





gazetesi emekli Orgeneral Işık Koşaner'e 24 Ağustos 2011 tarihinde yapılan ilk ortam dinlemesini gazetenin anasayfasında "Ses kaydındaki müthiş ifşaatlar" başlığıyla verirken, haber gazetenin 18'nci sayfasında yer verdi. 26 Ağustos'ta internete düşen ikinci ses kaydını da "Balyoz itirafı" başlığıyla yer veren Sabah gazetesi Org. Koşaner'in "Balyoz’la ilgili tüm evrakları imha etmiştik. Günahı, vebali Birinci Ordu’da. Namerde malzeme verdik" sözlerini de aktardı. Ancak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK'lı yöneticilerle yaptığı iddia edilen ortam dinlemesini "Ses kaydından ‘Devlet-PKK görüştü’ iddiası" olarak gazetenin anasayfasında verdi.gazetesi emekli Org. Koşaner'in ortam dinlemesi haberini "Işık Paşa’dan inanılmaz itiraflar" başlığıyla verirken, Koşaner'in "Yüksek Askeri Şura öncesi emekliliğini isteyen eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı, büyük yankı uyandırdı. Dün dailymotion.com adlı internet sitesine düşen kayıtta, çarpıcı ifadeler yer alıyor" sözlerini de okuyucularına aktardı. "Koşaner’in yeni ses kaydında çarpıcı itiraflar" başlığıyla 26 Ağustos'ta yayımlanan ikinci ses kaydında da, Koşaner'in "Yasların dışında hareket ettik, hep böyle olacak zannettik" sözleri gazetenin manşetinde yer alırken, Hakan Fidan'ın PKK'lı yöneticilerle yaptığı iddia edilen görüşme gazetede yer bulamadı.gazetesi emekli Org. Koşaner'in 24 Ağustos'ta ortaya çıkan ses kaydına yer vermezken, 26 Ağustos'taki ikinci ses kaydını "Yeni Şafak: Balyoz’u çaldırmışız, rezil olduk" başlığıyla verdi. Yeni Şafak gazetesi Koşaner'in "YAŞ öncesi emekliliğini isteyen eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’e ait olduğu ileri sürülen ikinci ses kaydında da itiraflar devam etti. Balyoz darbe planına teki göstermeyen Koşaner, belgelerin sızmasına ise ateş püskürdü: 1. Ordu’da her şeyimizi çaldırmışız. Esas rezalet bu. Böyle planlar basıl dışarı çıkar izahı yok" sözlerini de manşetine taşıdı. Gazete dün ortaya çıkan MİT-PKK görüşmesine de yer vermedi."Bu devran böyle sürer zannettik" başlığıyla verdiği Org. Koşaner'in ikinci ortam dinlemesi haberinde "Koşaner’in 2. Ses kaydında Türkiye’nin yaşadığı büyük değişimin itirafı var" denilerek, Koşaner'in “Yasa ve yönetmelik dışında hareket ettik. Hep böyle olacak, devran böyle sürecek zannettik. Evrakımıza, imzamıza sahip olamadık. Şimdi hesabını veriyoruz” sözlerini spotuna taşıdı. Hakan Fidan'ın Oslo'da yürüttüğü görüşmeler ise gazetenin anasayfasında yayımlanmadı.gazetesi, "Terörist diye erimizi vurduk" başlığıyla Org. Koşaner'in 24 Ağustos'ta yayımlanan ses kaydını verirken, "İnternet sitelerine skandal bir ses kaydı düştü. YAŞ öncesi 3 kuvvet komutanı ile istifa eden Genelkurmay eski Başkanı Org. Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında, 'terörist diye masum erimizi kendimiz vurduk' deniliyor" denildi. "Enayi miyiz ki hukuka saygılı olalım" başlığıyla verilen Org. Koşaner'in ikinci ses kaydı da "Eski Genelkurmay Başkanı Org. Koşaner’in ikinci ses kaydı da internete düştü. Kendisine ait olduğu kesinleşen ses kayında , Koşaner, “Hukuka ne kadar saygılı olacağız?.. Biz enayi miyiz” diyor" şeklinde verildi. Gazete, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ortam dinlemesine ise "MİT-PKK görüşmesi internette" başlığıyla anasayfasında kullandı.



Hürriyet: komutandan acı itiraf



Genelkurmay Başkanlığı’ndan YAŞ öncesi emekliliğini isteyerek ayrılan Işık Koşaner, internete düşen ses kaydında, “acı itiraf” niteliğinde değerlendirmelerde bulunuyor.



Habertürk: Koşaner’in ses kaydı internette



Eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı internete düştü. Kayıtta Koşaner’e benzeyen ses “Mayınları başıboş döşeyip gittik… 2adam geliyor, rütbeli kaçıyor, rezalet. Ben olsam insan içine çıkamam” diyor.



Vatan: Onu da dinlemişler



YAŞ öncesi üç kuvvet komutanıyla istifa eden eski G.Kurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait bir ses kaydı dün internete düştü. Vatan ortam dinlemesinin 13 ay önce yapıldığı bilgisine ulaştı.



Milliyet: Koşaner’e ortam dinlemesi



Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in terörle mücadele konusundaki bir konuşmasının kaydı internete düştü. Daha önce de İlker Başbuğ’a ortam dinlemesi yapılmıştı.



Radikal: 30 yıllık itiraf



Eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’in internete sızan sözleri, PKK ile mücadeledeki tarihi hataları ortaya koydu.



Bugün: Ağlanacak sözler



Terörle mücadeledeki halimizi, darbeye teşebbüsten yargılanan subaylara destek için Genelkurmay Başkanlığı’nı 2 yıl erken bırakan Işık Koşaner’in internete düşen sözleri ortaya koydu. İşte Paşa’nın yürekleri burkan o sözleri:





26 Ağustos 2011 Emekli Org. Işık Koşaner'in ikinci ses kaydı

Hürriyet: Namerde malzeme verdik

Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in üç gün önce internete düşen konuşmasının ikinci bölümü de yayınlandı.





Habertürk: İkinci kaset de internette



İnternete düşen 2. Kasette E. G.Kurmay Başkanı Koşaner, askere köpek gezdirten rütbeliler ile Balyoz yüzünden 1. Ordu’yu eleştiriyor.



Vatan: Balyoz’un günahı vebali 1. Ordu’nun



G.Kurmay eski Başkanı Koşaner’in internete düşen 2’nci ses kaydında Balyoz’la ilgili çarpıcı ifadeler var: Neyimiz var neyimiz yok çaldırmışız. Ne konuşuyorsak var adamların ellerinde, namerde malzeme verdik.



Taraf: Balyoz’un günahı Birinci Ordu’nun



Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının ikinci bölümü de internete düştü. Koşaner, “Balyoz’un günahı 1. Ordu’ya ait” diyor.



Radikal: Her şeyi çaldırdık, rezillik!



Koşaner’e ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydında Balyoz belgeleri için “Bizi üzen, orduda her şeyimizi çaldırmışız. Esas rezillik bu” deniliyor.



Cumhuriyet: Yine ses kaydı



Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen yasadışı ses kaydının ikinci bölümü de internette yayımlandı. Kayıtlarda, “Hatalar yaptık. Yasa ve yönetmeliğin dışında hareket ettik” sözleri dikkat çekiyor.



Akşam: Derdini ummana dökmüş



Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen kaydın ikinci bölümü de internete düştü. Davalar, idari ve hukuki düzenlemeler hakkında astlarını bilgilendiren Koşaner’in itirafları çok çarpıcı.



Bugün: Yasa dışına çıktık



Terörle mücadeledeki zafiyeti ortaya koyan sözleriyle Türkiye’yi sarsan Koşaner’in, ikinci ses kaydı da internete düştü. İşte “Yasa dışına çıktı. Bunu yok yaptık. Hep böyle gider zannettik” diyen Işık Paşa’nın şok ifadeleri:



Birgün: Koşaner ses kaydı vol. 2



Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının ikinci bölümü video paylaşım sitesi dailymotion. com’da yayınlandı. Kayıtta “balyoz” davasıyla ilgili yorumlar öne çıkıyor. Kayıtta, Org. Koşaner, Balyoz Davası için, “neyimiz var neyimiz yok çaldırmışız. Namerdin eline malzeme verdik” diyor.



Sözcü: Tayyip istemezse kaset düşmezmiş!



Genelkurmay’ın kalbine giriliyor. Komutanın konuşması gizlice kaydediliyor, yayınlanıyor. İktidarın sessizliği şüphe uyandırıyor.





14 Eylül 2011 MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK'lı yöneticilerle yaptığı iddia edilen ses kaydı





Hürriyet : PKK ile görüşmede Telekulak iddiası



Terör örgütü PKK’nın üst örgütü KCK heyeti ile MİT temsilcileri arasında Oslo’da yapıldığı iddia edilen görüşmelerde ilişkin ses kaydı dün sabah internete düştü.



Habertürk: MİT’e telekulak



TSK’dan sonra, dönemin MİT Müstelar yardımcısının da Norveç’te PKK’lılarla görüşmesi internete sızdı. 4 PKK yöneticisi ile MİT’çinin Oslo’daki 47 dakikalık görüşmesi için MİT “inceliyoruz” açıklaması yaptı.



Vatan: Oslo sırlaro sızdı



Devletin, PKK’nın 3 yöneticisi ile Norveç’in başkenti Oslo’da koordinatör ülke temsilcisi önünde yaptığı görüşmenin ses kayıtları internete düştü.



Milliyet: Kim bu arabulucu



Devlet’in PKK’nın üç önemli ismiyle Oslo’da yaptığı gizli görüşmenin ses kayıtları internete düştü. Kasette en dikkat çekici nokta, Hakan Fidan’ın da katıldığı müzakereleri koordine eden İngiliz oldu.



Taraf: Peki niye savaşıyorsunuz



PKK ile MİT arasında yapılan gizli görüşmenin ses kaydı internete sızdı. Devlet görevlileri ile PKK arasındaki pazarlıklar ilk defa gün yüzüne çıktı.



Radikal: PKK ile görüşme internete düştü



Görüşmeleri sızdırılanlar kervanına MİT de katıldı. Müsteşar Fidan’ın Oslo’da PKK ile görüşme kaydı internete düştü.



Cumhuriyet: Oslo görüşmesi internete düştü



MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı’yken, dönenin MİT Müsteşar Yardımcılarından Afet Güneş ile birlikte PKK yöneticileri Mustafa Karası ve Sabri Ok’la yaptığı ileri sürülen toplantının ayrıntıları internette yayımlandı. Görüşmede İngilizde konuşan koordinatör ülke temsilcisi de yer alıyor.



Akşam: MİT Müsteşarı’nın ses kaydı da internete düştü



Dinleme kabusunda yeni halka. Bu kez MİT Müsteşarı ve yardımcısı ile PKK yöneticileri arasında geçtiği iddia eilen bir konuşma kaydı ortaya çıktı. 47 dakialık kaydı, Dicle Haber Ajansı yayınladı.





