T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koşaner'in ses kaydı haber, MİT'inki değil!

Emekli Org. Koşaner’e yapılan ortam dinlemesine geniş yer veren Sabah, Zaman, Yeni Şafak, Akit, Star gazeteleri, MİT Müsteşarı Fidan’a yapılan ses kaydı gazetelerin ana sayfasında yer bula

14 Eylül 2011 03:00



Ahmet Küçük - T24


Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantıları öncesi 3 kuvvet komutanıyla birlikte istifa eden eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in 24 ve 26 Ağustos tarihlerinde internete sızan ses kayıtlarının ardından, dün de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın PKK’nın yöneticileriyle Norveç’in başkenti Oslo’da yaptığı iddia edilen görüşmeler yayınlandı. Emekli Org. Koşaner’e yapılan ortam dinlemesine geniş yer veren hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah, Zaman, Yeni Şafak, Akit, Star gazeteleri, MİT Müsteşarı Fidan’a yapılan ses kaydına ana sayfalarında yer vermedi.





Sabah gazetesi emekli Orgeneral Işık Koşaner'e 24 Ağustos 2011 tarihinde yapılan ilk ortam dinlemesini gazetenin anasayfasında "Ses kaydındaki müthiş ifşaatlar" başlığıyla verirken, haber gazetenin 18'nci sayfasında yer verdi. 26 Ağustos'ta internete düşen ikinci ses kaydını da "Balyoz itirafı" başlığıyla yer veren Sabah gazetesi Org. Koşaner'in "Balyoz’la ilgili tüm evrakları imha etmiştik. Günahı, vebali Birinci Ordu’da. Namerde malzeme verdik" sözlerini de aktardı. Ancak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK'lı yöneticilerle yaptığı iddia edilen ortam dinlemesini "Ses kaydından ‘Devlet-PKK görüştü’ iddiası" olarak gazetenin anasayfasında verdi.













Zaman gazetesi emekli Org. Koşaner'in ortam dinlemesi haberini "Işık Paşa’dan inanılmaz itiraflar" başlığıyla verirken, Koşaner'in "Yüksek Askeri Şura öncesi emekliliğini isteyen eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı, büyük yankı uyandırdı. Dün dailymotion.com adlı internet sitesine düşen kayıtta, çarpıcı ifadeler yer alıyor" sözlerini de okuyucularına aktardı. "Koşaner’in yeni ses kaydında çarpıcı itiraflar" başlığıyla 26 Ağustos'ta yayımlanan ikinci ses kaydında da, Koşaner'in "Yasların dışında hareket ettik, hep böyle olacak zannettik" sözleri gazetenin manşetinde yer alırken, Hakan Fidan'ın PKK'lı yöneticilerle yaptığı iddia edilen görüşme gazetede yer bulamadı.











Yeni Şafak gazetesi emekli Org. Koşaner'in 24 Ağustos'ta ortaya çıkan ses kaydına yer vermezken, 26 Ağustos'taki ikinci ses kaydını "Yeni Şafak: Balyoz’u çaldırmışız, rezil olduk" başlığıyla verdi. Yeni Şafak gazetesi Koşaner'in "YAŞ öncesi emekliliğini isteyen eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’e ait olduğu ileri sürülen ikinci ses kaydında da itiraflar devam etti. Balyoz darbe planına teki göstermeyen Koşaner, belgelerin sızmasına ise ateş püskürdü:  1. Ordu’da her şeyimizi çaldırmışız. Esas rezalet bu. Böyle planlar basıl dışarı çıkar izahı yok" sözlerini de manşetine taşıdı. Gazete dün ortaya çıkan MİT-PKK görüşmesine de yer vermedi.












Star Gazetesi "Bu devran böyle sürer zannettik" başlığıyla verdiği Org. Koşaner'in ikinci ortam dinlemesi haberinde "Koşaner’in 2. Ses kaydında Türkiye’nin yaşadığı büyük değişimin itirafı var" denilerek, Koşaner'in “Yasa ve yönetmelik dışında hareket ettik. Hep böyle olacak, devran böyle sürecek zannettik. Evrakımıza, imzamıza sahip olamadık. Şimdi hesabını veriyoruz” sözlerini spotuna taşıdı. Hakan Fidan'ın Oslo'da yürüttüğü görüşmeler ise gazetenin anasayfasında yayımlanmadı.
















Akit gazetesi, "Terörist diye erimizi vurduk" başlığıyla Org. Koşaner'in 24 Ağustos'ta yayımlanan ses kaydını verirken, "İnternet sitelerine skandal bir ses kaydı düştü. YAŞ öncesi 3 kuvvet komutanı ile istifa eden Genelkurmay eski Başkanı Org. Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında, 'terörist diye masum erimizi kendimiz vurduk' deniliyor" denildi. "Enayi miyiz ki hukuka saygılı olalım" başlığıyla verilen Org. Koşaner'in ikinci ses kaydı da "Eski Genelkurmay Başkanı Org. Koşaner’in ikinci ses kaydı da internete düştü. Kendisine ait olduğu kesinleşen ses kayında , Koşaner, “Hukuka ne kadar saygılı olacağız?.. Biz enayi miyiz” diyor" şeklinde verildi. Gazete, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ortam dinlemesine ise "MİT-PKK görüşmesi internette" başlığıyla anasayfasında kullandı.










Diğer gazeteler MİT-PKK görüşmesini nasıl verdi?


24 Ağustos 2011 - Emekli Org. Işık Koşaner'e ait olan ilk ses kaydı


Hürriyet: komutandan acı itiraf

Genelkurmay Başkanlığı’ndan YAŞ öncesi emekliliğini isteyerek ayrılan Işık Koşaner, internete düşen ses kaydında, “acı itiraf” niteliğinde değerlendirmelerde bulunuyor.


Habertürk: Koşaner’in ses kaydı internette

Eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı internete düştü. Kayıtta Koşaner’e benzeyen ses “Mayınları başıboş döşeyip gittik… 2adam geliyor, rütbeli kaçıyor, rezalet. Ben olsam insan içine çıkamam” diyor.


Vatan: Onu da dinlemişler

YAŞ öncesi üç kuvvet komutanıyla istifa eden eski G.Kurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait bir ses kaydı dün internete düştü. Vatan ortam dinlemesinin 13 ay önce yapıldığı bilgisine ulaştı.


Milliyet: Koşaner’e ortam dinlemesi

Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in terörle mücadele konusundaki bir konuşmasının kaydı internete düştü. Daha önce de İlker Başbuğ’a ortam dinlemesi yapılmıştı.


Radikal: 30 yıllık itiraf

Eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’in internete sızan sözleri, PKK ile mücadeledeki tarihi hataları ortaya koydu.


Bugün: Ağlanacak sözler

Terörle mücadeledeki halimizi, darbeye teşebbüsten yargılanan subaylara destek için Genelkurmay Başkanlığı’nı 2 yıl erken bırakan Işık Koşaner’in internete düşen sözleri ortaya koydu. İşte Paşa’nın yürekleri burkan o sözleri:



26 Ağustos 2011 Emekli Org. Işık Koşaner'in ikinci ses kaydı 

Hürriyet: Namerde malzeme verdik

Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in üç gün önce internete düşen konuşmasının ikinci bölümü de yayınlandı.


Habertürk: İkinci kaset de internette

İnternete düşen 2. Kasette E. G.Kurmay Başkanı Koşaner, askere köpek gezdirten rütbeliler ile Balyoz yüzünden 1. Ordu’yu eleştiriyor.


Vatan: Balyoz’un günahı vebali 1. Ordu’nun

G.Kurmay eski Başkanı Koşaner’in internete düşen 2’nci ses kaydında Balyoz’la ilgili çarpıcı ifadeler var: Neyimiz var neyimiz yok çaldırmışız. Ne konuşuyorsak var adamların ellerinde, namerde malzeme verdik.


Taraf: Balyoz’un günahı Birinci Ordu’nun

Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının ikinci bölümü de internete düştü. Koşaner, “Balyoz’un günahı 1. Ordu’ya ait” diyor.


Radikal: Her şeyi çaldırdık, rezillik!

Koşaner’e ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydında Balyoz belgeleri için “Bizi üzen, orduda her şeyimizi çaldırmışız. Esas rezillik bu” deniliyor.


Cumhuriyet: Yine ses kaydı

Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen yasadışı ses kaydının ikinci bölümü de internette yayımlandı. Kayıtlarda, “Hatalar yaptık. Yasa ve yönetmeliğin dışında hareket ettik” sözleri dikkat çekiyor.


Akşam: Derdini ummana dökmüş

Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen kaydın ikinci bölümü de internete düştü. Davalar, idari ve hukuki düzenlemeler hakkında astlarını bilgilendiren Koşaner’in itirafları çok çarpıcı.


Bugün: Yasa dışına çıktık

Terörle mücadeledeki zafiyeti ortaya koyan sözleriyle Türkiye’yi sarsan Koşaner’in, ikinci ses kaydı da internete düştü. İşte “Yasa dışına çıktı. Bunu yok yaptık. Hep böyle gider zannettik” diyen Işık Paşa’nın şok ifadeleri:


Birgün:  Koşaner ses kaydı vol. 2

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının ikinci bölümü video paylaşım sitesi dailymotion. com’da yayınlandı. Kayıtta “balyoz” davasıyla ilgili yorumlar öne çıkıyor. Kayıtta, Org. Koşaner, Balyoz Davası için, “neyimiz var neyimiz yok çaldırmışız. Namerdin eline malzeme verdik” diyor.


Sözcü: Tayyip istemezse kaset düşmezmiş!

Genelkurmay’ın kalbine giriliyor. Komutanın konuşması gizlice kaydediliyor, yayınlanıyor. İktidarın sessizliği şüphe uyandırıyor.



14 Eylül 2011 MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK'lı yöneticilerle yaptığı iddia edilen ses kaydı


Hürriyet : PKK ile görüşmede Telekulak iddiası

Terör örgütü PKK’nın üst örgütü KCK heyeti ile MİT temsilcileri arasında Oslo’da yapıldığı iddia edilen görüşmelerde ilişkin ses kaydı dün sabah internete düştü.


Habertürk: MİT’e telekulak

TSK’dan sonra, dönemin MİT Müstelar yardımcısının da Norveç’te PKK’lılarla görüşmesi internete sızdı. 4 PKK yöneticisi ile MİT’çinin Oslo’daki 47 dakikalık görüşmesi için MİT “inceliyoruz” açıklaması yaptı.


Vatan: Oslo sırlaro sızdı

Devletin, PKK’nın 3 yöneticisi ile Norveç’in başkenti Oslo’da koordinatör ülke temsilcisi önünde yaptığı görüşmenin ses kayıtları internete düştü.


Milliyet: Kim bu arabulucu

Devlet’in PKK’nın üç önemli ismiyle Oslo’da yaptığı gizli görüşmenin ses kayıtları internete düştü. Kasette en dikkat çekici nokta, Hakan Fidan’ın da katıldığı müzakereleri koordine eden İngiliz oldu.


Taraf: Peki niye savaşıyorsunuz

PKK ile MİT arasında yapılan gizli görüşmenin ses kaydı internete sızdı. Devlet görevlileri ile PKK arasındaki pazarlıklar ilk defa gün yüzüne çıktı.


Radikal: PKK ile görüşme internete düştü

Görüşmeleri sızdırılanlar kervanına MİT de katıldı. Müsteşar Fidan’ın Oslo’da PKK ile görüşme kaydı internete düştü.


Cumhuriyet: Oslo görüşmesi internete düştü

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı’yken, dönenin MİT Müsteşar Yardımcılarından Afet Güneş ile birlikte PKK yöneticileri Mustafa Karası ve Sabri Ok’la yaptığı ileri sürülen toplantının ayrıntıları internette yayımlandı. Görüşmede İngilizde konuşan koordinatör ülke temsilcisi de yer alıyor.


Akşam: MİT Müsteşarı’nın ses kaydı da internete düştü

Dinleme kabusunda yeni halka. Bu kez MİT Müsteşarı ve yardımcısı ile PKK yöneticileri arasında geçtiği iddia eilen bir konuşma kaydı ortaya çıktı. 47 dakialık kaydı, Dicle Haber Ajansı yayınladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24