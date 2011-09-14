Koşaner'in ses kaydı haber, MİT'inki değil!

14 Eylül 2011 03:00
Hürriyet: komutandan acı itiraf
Genelkurmay Başkanlığı’ndan YAŞ öncesi emekliliğini isteyerek ayrılan Işık Koşaner, internete düşen ses kaydında, “acı itiraf” niteliğinde değerlendirmelerde bulunuyor.
Habertürk: Koşaner’in ses kaydı internette
Eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı internete düştü. Kayıtta Koşaner’e benzeyen ses “Mayınları başıboş döşeyip gittik… 2adam geliyor, rütbeli kaçıyor, rezalet. Ben olsam insan içine çıkamam” diyor.
Vatan: Onu da dinlemişler
YAŞ öncesi üç kuvvet komutanıyla istifa eden eski G.Kurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait bir ses kaydı dün internete düştü. Vatan ortam dinlemesinin 13 ay önce yapıldığı bilgisine ulaştı.
Milliyet: Koşaner’e ortam dinlemesi
Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in terörle mücadele konusundaki bir konuşmasının kaydı internete düştü. Daha önce de İlker Başbuğ’a ortam dinlemesi yapılmıştı.
Radikal: 30 yıllık itiraf
Eski Genelkurmay Başkanı Koşaner’in internete sızan sözleri, PKK ile mücadeledeki tarihi hataları ortaya koydu.
Bugün: Ağlanacak sözler
Terörle mücadeledeki halimizi, darbeye teşebbüsten yargılanan subaylara destek için Genelkurmay Başkanlığı’nı 2 yıl erken bırakan Işık Koşaner’in internete düşen sözleri ortaya koydu. İşte Paşa’nın yürekleri burkan o sözleri:
26 Ağustos 2011 Emekli Org. Işık Koşaner'in ikinci ses kaydı
Hürriyet: Namerde malzeme verdik
Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in üç gün önce internete düşen konuşmasının ikinci bölümü de yayınlandı.
Habertürk: İkinci kaset de internette
İnternete düşen 2. Kasette E. G.Kurmay Başkanı Koşaner, askere köpek gezdirten rütbeliler ile Balyoz yüzünden 1. Ordu’yu eleştiriyor.
Vatan: Balyoz’un günahı vebali 1. Ordu’nun
G.Kurmay eski Başkanı Koşaner’in internete düşen 2’nci ses kaydında Balyoz’la ilgili çarpıcı ifadeler var: Neyimiz var neyimiz yok çaldırmışız. Ne konuşuyorsak var adamların ellerinde, namerde malzeme verdik.
Taraf: Balyoz’un günahı Birinci Ordu’nun
Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının ikinci bölümü de internete düştü. Koşaner, “Balyoz’un günahı 1. Ordu’ya ait” diyor.
Radikal: Her şeyi çaldırdık, rezillik!
Koşaner’e ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydında Balyoz belgeleri için “Bizi üzen, orduda her şeyimizi çaldırmışız. Esas rezillik bu” deniliyor.
Cumhuriyet: Yine ses kaydı
Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen yasadışı ses kaydının ikinci bölümü de internette yayımlandı. Kayıtlarda, “Hatalar yaptık. Yasa ve yönetmeliğin dışında hareket ettik” sözleri dikkat çekiyor.
Akşam: Derdini ummana dökmüş
Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen kaydın ikinci bölümü de internete düştü. Davalar, idari ve hukuki düzenlemeler hakkında astlarını bilgilendiren Koşaner’in itirafları çok çarpıcı.
Bugün: Yasa dışına çıktık
Terörle mücadeledeki zafiyeti ortaya koyan sözleriyle Türkiye’yi sarsan Koşaner’in, ikinci ses kaydı da internete düştü. İşte “Yasa dışına çıktı. Bunu yok yaptık. Hep böyle gider zannettik” diyen Işık Paşa’nın şok ifadeleri:
Birgün: Koşaner ses kaydı vol. 2
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının ikinci bölümü video paylaşım sitesi dailymotion. com’da yayınlandı. Kayıtta “balyoz” davasıyla ilgili yorumlar öne çıkıyor. Kayıtta, Org. Koşaner, Balyoz Davası için, “neyimiz var neyimiz yok çaldırmışız. Namerdin eline malzeme verdik” diyor.
Sözcü: Tayyip istemezse kaset düşmezmiş!
Genelkurmay’ın kalbine giriliyor. Komutanın konuşması gizlice kaydediliyor, yayınlanıyor. İktidarın sessizliği şüphe uyandırıyor.
14 Eylül 2011 MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK'lı yöneticilerle yaptığı iddia edilen ses kaydı
Hürriyet : PKK ile görüşmede Telekulak iddiası
Terör örgütü PKK’nın üst örgütü KCK heyeti ile MİT temsilcileri arasında Oslo’da yapıldığı iddia edilen görüşmelerde ilişkin ses kaydı dün sabah internete düştü.
Habertürk: MİT’e telekulak
TSK’dan sonra, dönemin MİT Müstelar yardımcısının da Norveç’te PKK’lılarla görüşmesi internete sızdı. 4 PKK yöneticisi ile MİT’çinin Oslo’daki 47 dakikalık görüşmesi için MİT “inceliyoruz” açıklaması yaptı.
Vatan: Oslo sırlaro sızdı
Devletin, PKK’nın 3 yöneticisi ile Norveç’in başkenti Oslo’da koordinatör ülke temsilcisi önünde yaptığı görüşmenin ses kayıtları internete düştü.
Milliyet: Kim bu arabulucu
Devlet’in PKK’nın üç önemli ismiyle Oslo’da yaptığı gizli görüşmenin ses kayıtları internete düştü. Kasette en dikkat çekici nokta, Hakan Fidan’ın da katıldığı müzakereleri koordine eden İngiliz oldu.
Taraf: Peki niye savaşıyorsunuz
PKK ile MİT arasında yapılan gizli görüşmenin ses kaydı internete sızdı. Devlet görevlileri ile PKK arasındaki pazarlıklar ilk defa gün yüzüne çıktı.
Radikal: PKK ile görüşme internete düştü
Görüşmeleri sızdırılanlar kervanına MİT de katıldı. Müsteşar Fidan’ın Oslo’da PKK ile görüşme kaydı internete düştü.
Cumhuriyet: Oslo görüşmesi internete düştü
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı’yken, dönenin MİT Müsteşar Yardımcılarından Afet Güneş ile birlikte PKK yöneticileri Mustafa Karası ve Sabri Ok’la yaptığı ileri sürülen toplantının ayrıntıları internette yayımlandı. Görüşmede İngilizde konuşan koordinatör ülke temsilcisi de yer alıyor.
Akşam: MİT Müsteşarı’nın ses kaydı da internete düştü
Dinleme kabusunda yeni halka. Bu kez MİT Müsteşarı ve yardımcısı ile PKK yöneticileri arasında geçtiği iddia eilen bir konuşma kaydı ortaya çıktı. 47 dakialık kaydı, Dicle Haber Ajansı yayınladı.
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