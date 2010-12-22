-KOŞANER'DEN KUBİLAY MESAJI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, ''Asteğmen Kubilay ve arkadaşlarının, büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyeti ve laikliği hedef alan karanlık güçler karşısında canlarını feda edip ölümsüzleştiklerini'' belirterek, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, varlığını ulusuna adamış fedakar, disiplinli, cesur ve üstün nitelikli personeliyle, sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla, milletinin hizmetinde, yüce Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğini'' bildirdi. Orgeneral Koşaner, Şehit Kubilay'ı anma günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bir mesaj yayınladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden duyurulan mesajında, ''Yüce Önder Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ve onun temel değerlerini doğrudan hedef alan eli kanlı yobaz bir grubun karşısında aşılmaz birer dağ gibi yükselen Asteğmen Kubilay ile Hasan ve Şevki adlı iki bekçimizin hunharca şehit edilişlerinin 80'inci yıl dönümüdür'' ifadesini kullanan Koşaner, şunları kaydetti: ''Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizi ve onun kuruluş felsefesinin temel taşlarından olan laikliği hedef alan karanlık güçler karşısında canlarını feda ederek ölümsüzleşmişlerdir. Bu eşsiz adanmışlık tablosu, Türk ulusunun, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve devrimlerini koruma azim ve kararlılığının çok açık bir ifadesidir. Aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedef alan, ilkeleri ulusumuzun ihtiyaç ve isteklerinden doğmuş olan Atatürkçü Düşünce Sisteminin esasını laiklik teşkil etmektedir. Laiklik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin, bireysel özgürlüklerin ve insan haklarına dayalı bir sistemin varlığının ve devamının en büyük güvencesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, varlığını ulusuna adamış fedakar, disiplinli, cesur ve üstün nitelikli personeliyle, sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla, milletinin hizmetinde, yüce Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefine doğru ilerlemeye devam edecektir. Bu anlamlı günde, başta Asteğmen Kubilay ve arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun temel niteliklerini korumak uğruna canlarını hiç tereddüt etmeden feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.''