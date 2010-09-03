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KOŞANER'DEN ŞEHİT AİLELERİNE İFTAR ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 21:43

-KOŞANER'DEN ŞEHİT AİLELERİNE İFTAR ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve eşi Nurdan Koşaner tarafından, Ankara Garnizonu'nda bulunan şehit ailelerine dün iftar verildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gazi Orduevi'nde dün verilen yemeğe, Ankara Garnizonu'nda ikamet eden 850 şehit yakınının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Ankara Garnizonu'nda görevli generaller, amiraller ve eşleri katıldı. Açıklamada, ''Yemekte; şehitlerimizin değerli aileleri ile görüşülmüş, dilek ve istekleri dinlenmiş, vatanın her karış toprağını canlarını vererek koruyan aziz şehitlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anılmıştır'' denildi.

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