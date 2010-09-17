-KOŞANER'DEN GAZİLERE TEŞEKKÜR ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, ''Kahraman gazilerimiz, sizler, vazifenin yapılması uğrunda taşıdığınız üniformayı kendi kanınızla taçlandırıp gazi unvanı alarak vatanın, milletin ve bayrağın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu bir kez daha ortaya koydunuz'' dedi. Orgeneral Koşaner, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ebedi Başkomutan Atatürk'e ''mareşal'' rütbesi ve ''gazi'' unvanı verilişinin yıl dönümünde, bölünmez bütünlüğün ve ulusal birliğin korunması uğruna girişilen mücadelelerde ''gazi'' unvanı alan kahramanların bugün bir kez daha şükran ve minnetle anıldığını belirtti. Kahraman gazilerin, destanlarıyla büyüdüğü ecdadına layık birer evlat olduklarını, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve kanlarını feda eyleyeceklerini ortaya koyarak gösterdiklerini vurgulayan Koşaner, bu üstün hizmetlerin ve fedakarlıkların hafızalarda daima tazeliğini koruyacağını ve yaşatılacağını ifade etti. Mesajında gazilere de seslenen Orgeneral Koşaner, şunları kaydetti: ''Kahraman Gazilerimiz, sizler, vazifenin yapılması uğrunda taşıdığınız üniformayı kendi kanınızla taçlandırıp gazi unvanı alarak vatanın, milletin ve bayrağın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu bir kez daha ortaya koydunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu yüce değerleri yaşatmak uğruna neleri göze alabileceğini gösterdiniz. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla bizlere güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey, bu eşsiz hizmetlerinizin bir karşılığı veya bedeli olamaz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle; bizlere bu güzel yurdu emanet eden Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, değerli ailelerine ve yüce ulusumuza saygılar sunuyorum.''