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KOŞANER'DEN GATA'YA ZİYARET ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 17:49

-KOŞANER'DEN GATA'YA ZİYARET ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığını ziyaret ederek, gaziler ile vazife malulü personelin Zafer Bayramlarını kutladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Koşaner, dün GATA Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette; terörle mücadelede yaralanan ve tedavisi devam eden gaziler ile vazife malulü personel ile görüşen Orgeneral Koşaner, personelin Zafer Bayramlarını kutladı.

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