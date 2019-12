-KOŞANER'DEN 29 EKİM MESAJI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, ''Umutların tükendiği, her şeyin sona erdiğinin sanıldığı bir anda, Yüce Atatürk'ün önderliğinde 'Ya istiklal ya ölüm!' parolasıyla bir ulusun yeniden dirilişinin ve tarihin ender kaydettiği bir başarının simgesi olan Cumhuriyet, her türlü tehlikeye karşı göğüs gererek, ulusça birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır'' dedi. Cumhuriyetin ilanının 87. yıl dönümü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hitaben bir mesaj yayımlayan Orgeneral Koşaner, Türk milletinin, ebedi Başkomutan ve büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen büyük fedakarlıklar ve şehitlerin aziz kanlarıyla yoktan var ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyet'in, Türk ulusunun onurunu yücelten, çağdaş uygarlıkla bütünleşmesinin yolunu açan inanılması güç bir devrim ve Türk ulusunun karakterine en uygun yönetim biçimi olduğunu vurgulayan Orgeneral Koşaner, mesajında, ''Umutların tükendiği, her şeyin sona erdiğinin sanıldığı bir anda, Yüce Atatürk'ün önderliğinde 'Ya istiklal ya ölüm!' parolasıyla bir ulusun yeniden dirilişinin ve tarihin ender kaydettiği bir başarının simgesi olan Cumhuriyet, her türlü tehlikeye karşı göğüs gererek ulusça birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır'' ifadesini kullandı. -''GÜÇLÜ TSK VARLIĞIMIZIN YEGANE TEMİNATI''- Orgeneral Koşaner, Atatürk'ün Türk ulusuna armağan ettiği en önemli eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde; çağdaş yurttaş, toplum ve devlet ülküsüne ulaşmayı sağlayacak prensiplerin özenle yaşama geçirildiğini ve gücünü ulus iradesinden alan demokrasinin hayat bulmasının yolunun açıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Cumhuriyet, Anayasamızda da güvence altına alınmış olan üniter devlet, ulus devlet ve laik devlet temellerine oturan Atatürk milliyetçiliğine bağlı laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma erdemine sahiptir. Türk milletinin bağrından çıkan, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesi olan Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin temel değerlerinin, ulusal birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün güvencesi olmaya devam edecektir. Ulusumuzdan aldığı güç, sahip olduğu modern imkan ve kabiliyetler, üstün disiplin, yüksek moral gücü ve eğitim seviyesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birlik ve bütünlüğümüze kastedecek her türlü tehdit karşısında daima göreve hazırdır ve milletinin emrindedir. Bütün değerleriyle, hukuk ve düşünce sistemiyle daima çağdaş bir kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka saygılı olmaya devam edecektir. Ancak hukuka saygının herkes tarafından dikkate alınması gereken bir zorunluluk olduğu ve gerçek anlamda hukuk devleti olgusuyla çağdaş ve saygın bir toplum olunabileceği aşikardır. Dünyada ve bölgemizde meydana gelen son gelişmeler bir kez daha göstermektedir ki, ülkemizin bulunduğu bu zor coğrafyada güçlü Silahlı Kuvvetlere sahip olmak, varlığımızın, bekamızın ve esenliğimizin yegane teminatıdır. Bu mutlu günde, bir neslin kendini feda ederek bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunu gerçekleştiren başta ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş komutanlarımızın ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken Cumhuriyeti korumak uğruna ve bölücü teröre karşı yürütülen mücadelede şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bu duygularla, Cumhuriyetin erdemine, onun kazanımlarına ve temel değerlerine yürekten inanmış, silah arkadaşlığı çatısı altında sarsılmaz bir birlik ve vatana adanmışlık ruhuyla birbirine kenetlenmiş, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarının ve ailelerinin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlar, esenlikler dilerim.''