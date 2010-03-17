Koşaner: TSK'nın çizgisinde değişiklik olmaz

T24 - Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturması bekelenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgerenal Işık Koşaner, başına kim gelirse gelsin TSK'nın Atatürkçü ve laik çizgisinde bir değişilik olmayacağını belirterek, "Aksinin yapanın alnını karışlarlar dedi.



Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'in Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'le gerçekleştirdiği, "TSK’nın hassasiyeti kişilerle değişmez" başlıklı söyleşi şöyle:



TSK’nın hassasiyeti kişilerle değişmez



Ağustos’ta Genelkurmay Başkanı olması planlanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, “TSK’da bu komutandan sonra ne olur, o komutan nasıl biri, TSK değişir mi, diye hesap yapmak, beklentide olmak, bu güzide kuruma hakarettir. Bu kurumun hassasiyetleri kimse ile değişmez” dedi.



Genelkurmay Başkanlığı görevini 3 yıllığına sürdürmesi beklenen Koşaner, TSK ve geleceği ile ilgili şu mesajları verdi:



'O bizim komutanımız'



Sayın Genelkurmay Başkanımız açıklamaları ile her şeyi hepimiz adına çok net olarak ortaya koyuyor. Biz de ne derse tek vücut olarak, orgeneral ve oramiralleri ile tüm komuta kademesi olarak onun arkasında ve emrindeyiz. O bizim komutanımızdır. Açıkça söyleyeyim: TSK’da bu komutandan sonra ne olur, o giderse, bu gelirse diye hesaplar yapmak, kurumu tanımamanın verdiği bir boşa zaman harcamadır.



Bu kurumun vatanın birliği ve bütünlüğü üzerindeki hassasiyetleri, laik ve Atatürkçü çizgisi kim gelirse gelsin asla değişmeyecektir. Belki konuşma tarzı ya da üslupta nüanslar olabilir. Ama “Ben TSK’yı tamamen değiştirdim ve bunlardan vazgeçiyoruz. Artık TSK’nın yeni değerleri olacaktır. Eski temel değerler olmasa da olur” gibi bir yaklaşım içinde kimse olmaz, olamaz. Kim gelirse gelsin mevcut hassasiyetler aynı kalacaktır. Aksini yapanın alnını karışlarlar.



Aynı çizgide yürürüm



Devletimiz kesin karar almadan Genelkurmay Başkanı olacağım yönündeki değerlendirmeleri de meslek disiplinim ve etik değerlerim açısından doğru bulmuyorum. Ama böyle bir takdir olursa, komutanımızın ve daha önceki komutanlarımızın açtığı yoldan ve çizgiden aynen yürüyeceğim. Sayın Genelkurmay Başkanımız yaşanan süreçte hepimize örnek olması gereken bir yaklaşımla TSK’nın zarar görmemesi, devletin işleyişinde aksaklık olmaması, güven mekanizmasının zedelenmemesi için yasa ve yönetmeliklerde görevinin öngördüğü şekilde elinden geleni yapıyor. Demokratik bir ülkede olması gereken budur.



TSK’ye karşı yürütülen kampanyanın farkındayım. Bunlara rağmen herkes TSK’nın başta terörle mücadele olmak üzere mücadele azminin en yüksek seviyede olduğu konusunda içini ferah tutsun. İçimizde hatası bulunanlara karşı da en ufak taviz vermeyeceğimizi herkes bilsin. Orgeneral ve Oramirallerin toplantısında istifa edileceği iddialarına komutanımız en güzel yanıtı vermiştir. Unutulmasın, komutanlık birliğini ve mahiyetini özellikle zor günlerde sevk ve idare etmek demektir. Kolay zamanlarda herkes lider olur. Bu asılsız iddiayı çıkaranlar bu gerçeği gözardı etmişler.