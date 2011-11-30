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Koşaner: Öyle bir evim olduğunu kanıtlayın, ev sizin olsun

Eski Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, TOKİ'nin Ankara İncek'te yaptırdığı lüks konutlardan bir daire aldığı haberlerini yalanladı.

30 Kasım 2011 02:00

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, TOKİ'nin Ankara İncek'te yaptırdığı lüks konutlardan bir daire aldığı haberlerini yalanladı.

Koşaner ile Sakık komşu oluyor

Radikal gazetesinde geçen hafta çıkan bir haberde TOKİ’nin Ankara İncek’te yaptığı lüks konutlar için TBMM, Yüksek Yargı ve Silahlı Kuvvetlere kontenjan ayırdığı belirtilerek, Genelkurmay Başkanı Org.Necdet Özel ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Org.Işık Koşaner'in birer daire aldığı iddia edilmişti.


Generallerin BDP’li iki milletvekiliyle komşu olduğu da öne sürülmüştü.



Böyle bir evi bulun, sizin olsun!


Emekli Orgeneral Işık Koşaner bir yazılı açıklama ile iddiaları yalanladı:


"Sözkonusu haberde TOKİ'nin Ankara-incek'te yaptığı konutlardan BDP'li iki vekille komşu olacak şekilde ev aldığım belirtiliyor. Hangi amaçla yapıldığı aşikar olan bu haber tamamen gerçek dışıdır. Olayın incelenerek doğru bilgiye ulaşılmasını, aksini kanıtladığınız takdirde; söz konusu evi gazetenize, veya belirleyeceğiniz kişiye bila bedel devretmeye hazır olduğumu belirtmek isterim."

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