-Koşaner: ''Kimseden kaçırdığımız konular değildir'' ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner, bir yabancı internet sitesinde kendisine ait ses kayıtlarının yayımlanmasıyla ilgili olarak, ''İfade edilen konuların tamamı, devletin ilgili kurullarında üst düzey devlet yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde de kendileriyle paylaştığım, hukuki olarak gereğinin yapılması için emir verdiğim konulardır. Kimseden kaçırdığımız, sakladığımız ve gizlediğimiz konular değildir'' ifadelerini kullandı. Koşaner, yaptığı yazılı açıklamada, görev süresi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yoğun saldırıların olduğu dönemde, çeşitli birlikleri ziyaret ettiğini ve bir kısmı ses kayıtlarında da yer alan konuşmaları yaptığını ifade etti. Ancak bu konuşmaların, vicdan sahibi bazı yazarların da belirttiği gibi bir ''itiraf'' değil, tamamen bir ''öz eleştiri'' ve TSK'nın geleceği açısından önemli gördüğü bazı konularda personelin dikkatini çekme, son derece hassas bir dönemde hata yapmamaları konusunda kendilerini uyarma ve motive etmeye yönelik olduğu belirtti. Koşaner, açıklamasında şunları kaydetti: ''İfade edilen hususlar zaten kurum içinde tartıştığımız, öz eleştirisini yaptığımız, hatalardan dersler çıkarmaya yönelik bir çabanın sonuçlarıdır. İfade edilen konuların tamamı, devletin ilgili kurullarında üst düzey devlet yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde de kendileriyle paylaştığım, hukuki olarak gereğinin yapılması için emir verdiğim konulardır. Kimseden kaçırdığımız, sakladığımız ve gizlediğimiz konular değildir. İfadelerde zaman zaman marjinalleşen üslup ise bazı noktaların dramatize edilerek, dinleyicilerin dikkatlerini çekilmesine yönelik bir gayretin ürünüdür. Bir kısım medya tarafından abartılan, istismar bölümler de bu bölümlerdir. Unutulmamalıdır ki samimiyet içeren, kibirden uzak ve gerektiğinde canı acıtan öz eleştiri de bir erdemdir. Ancak bir insanın hatta bir kurumun kendi içinde yaptığı bu öz eleştiriyi izinsiz olarak kaydedip, yayınlamak ise ahlaksızlık ve hukuksuzluktur. Dün olduğu gibi bugün de bu açıklamaların noktasına ve virgülüne kadar arkasındayım. Ancak üzüntüm, konuşmalarımın çarpıtılarak kamuoyuna sunulması ve aldığım karar nedeniyle şahsımın gayrı ahlaki ve hukuki bir tartışmanın içine çekilmeye çalışılmasıdır. Ancak buna alet olmayacağım. İddia edilenin aksine ifadelerde hukuka aykırı, hukuk dışı, tek bir cümle yoktur. Eleştirel anlamda maksadı aşan ifadeler benzetmeler olabilir, nitekim gazetecilerle ilgili ifadeler bu çerçevede değerlendirilebilir. Ancak bu kinayeli ifadelerin maksadı da TSK'ya karşı devam eden bu süreçte medyanın rolüyle ilgili dinleyicilerin dikkatlerini çekmekti. Bu ifadeler kesinlikle hakaret amaçlı söylenmemiştir.''