Koşaner ile Sakık komşu oluyor

T24 - Meclis'te ve resmi törenlerde bir araya gelmemeye özen gösteren askerlerle BDP'lilerin yolu Ankara'daki TOKİ konutlarında kesişti.



Meclis'te ve resmi törenlerde bir araya gelmemeye özen gösteren askerlerle BDP'lilerin yolu Ankara'daki TOKİ konutlarında kesişti.



Genelkurmay eski başkanı Işık Koşaner, Meclis’te bile aynı çatı altında olmak istemediği BDP’liler kapı komşusu oldu.



Türkiye’de son yıllarda örneği olmayan bu demokratik kaynaşmayı sağlayan kurum TOKİ oldu.



TOKİ’nin Ankara’da yaptırdığı konutlardan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ev aldı. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner ile birlikte BDP’li iki milletvekilinin de TOKİ’den ev aldığı ortaya çıktı. Birbirlerinden uzak duran komutanlarla BDP’lilerin gelecek yıl bitecek olan konutlarda oturması durumunda alışık olunmayan görüntüler yaşanacak. Radikal'in haberine göre; Işık Koşaner ile Sırrı Sakık aynı yürüyüş yolunu, yüzme havuzu ve otoparkı kullanmak zorunda kalacak.



TOKİ’nin Ankara İncek’te yaptığı lüks konutlar için TBMM, Yüksek Yargı ve Silahlı Kuvvetlere kontenjan ayırdı. Bakanlar ve milletvekillerinin ilgisi yoğun oldu. Konutların yarıdan fazlası AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri tarafından alındı. BDP’li Sırrı Sakık ve Aysel Tuğluk da ev sahibi olan siyasetçilerden.



TOKİ konutlarının en ilginç alıcıları komutanlar oldu. TOKİ, Meclis’in yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı üyelerine önemli bir yer ayırdı. Silahlı Kuvvetlere de yüzde 10’luk kontenjan verildi. O dönem görevde olan eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile dönemin bazı kuvvet komutanı ve generallerinin bu imkândan yararlanarak ev sahibi oldukları belirlendi.





