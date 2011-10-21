'Koşaner 'dost mayını'nı anlatsın'

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'Her yere kontrolsüz mayın döşemişiz'

Çukurca Hantepe’de 7 askerin şehit olduğu “dost mayını” davasında şehit annesi Raziye Demirci, internete düşen ses kaydında “Mayın döşendi, askerler alnından vuruldu” diyen eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in tanık olarak ifadesine başvurulmasını istedi. Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Genelkurmay Başkanlığı’ndan söz konusu ses kayıtlarının mevcut olup olmadığı, mevcut ise bu ses kayıtlarının mahkemeye gönderilmesini istedi.Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Tuğgeneral Zeki Es katılmazken, Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan ve Nurettin Altay ile avukatları, müdahil olarak şehit askerlerden Deniz Demirci’nin annesi Raziye Demirci, babası Halil Demirci ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, duruşmaya başlamadan önce “Bugün toprağa düşecek 24 şehide Allah rahmet eylesin. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.Star'ın haberine göre; duruşmada, bilirkişi olarak atanan heyetin raporunu 13 Ekim’de tamamlayarak mahkemeye sunduğu belirtildi. Şehit askerlerden Deniz Demirci’nin annesi Raziye Demirci, bilirkişi raporuna ilişkin bir diyeceğinin olup olmadığının sorulması üzerine, bir diyeceğinin olmadığını belirtti. Demirci, “Ama benim gibi bağrı yanan anneler var. ‘Milletimizin başı sağ olsun’ bile diyemiyorum. Şehit haberlerinden dolayı yıkıldım. Televizyonlarda Işık Koşaner barım barım bağırdı, ‘Mayın döşendi, askerler alnından vuruldu’ diye. Onun ifadesini almanı istiyorum senden” dedi.Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının mevcut olup olmadığına ilişkin olarak Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığına yazı yazılması, eğer böyle bir ses kaydı varsa yazı geldikten sonra Koşaner’in tanık olarak dinlenip dinlenilmemesine karar verilmesi yönündeki ara kararını verdi.Işık Koşaner ve bir grup subay arasında geçtiği iddia edilen şok ses kaydında, özellikle sınır karakollarının çevresine kontrolsüz mayın döşendiğini belirtiliyor. Bu durumdan sivillerin haberdar edilemediğini anlatan Koşaner, sivillerin bu mayınlara bastığını anlatıyor. Koşaner, “Bunlar çok tehlikeli şeyler, bunları kim döşemiş biz. Şimde ben desem ki yetkilileri yav bizimkiler mayın döşemişlerdi 10 sene evvel, 20 sene evvel, başıboş bırakıp gitmişler. Ne derler? Döşerken aklınız neredeydi derler. Maalesef döşeyen yine biziz” itirafında bulunuyor.