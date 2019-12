-KOŞANER: BİR AN ÖNCE 'TEK TİP'E GEÇİLMELİ ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Kara Kuvvetleri Komutanlığını teslim eden Orgeneral Işık Koşaner, bir an önce 'tek tip askerlik' uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirterek, ''Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda yapılması, ayrıca eğitimli insan gücümüzden daha uzun süre ve daha etkin şekilde yararlanılmasına imkan yaratılması önem arz etmektedir'' dedi. Kara Kuvvetleri Karargahı'nda düzenlenen törende konuşan Orgeneral Koşaner, 2 yıl önce büyük bir gurur ve görev heyecanı ile teslim aldığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini, Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'na teslim ettiğini belirtti. Görev süresinde gerçekleştirilen bazı önemli faaliyetler konusunda bilgi veren Orgeneral Koşaner, günümüzde iç, bölgesel ve küresel anlamdaki güvenlik algılamaları ile tehdit ve risklerin iç içe geçtiğini, bu nedenle tehdit ve risklerin önceden kestirilmesi güç belirsizlikler taşıdığını bildirdi. Modernizasyon faaliyetlerinin aksatılmadan ve geciktirilmeden sürdürülmesi, eğitimli, disiplinli, mutlak kazanmaya azimli, moral ve motivasyonu yüksek insan gücüne sahip olunmasının Kara Kuvvetleri Komutanlığının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Orgeneral Koşaner, şöyle konuştu: ''Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev sürem içinde, bu hedefler doğrultusunda ateş gücü yüksek, nicelikten çok niteliği esas alan, modern silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, gece ve gündüz kesintisiz her çeşit harekatı icra edebilecek, modernize edilerek küçültülmüş, ancak daha etkin ve beka kabiliyeti yüksek, caydırıcı nitelikleri gelişmiş bir kuvvet yapısının oluşturulmasına çalışıldı. Gelişmiş istihbarat, keşif ve gözetleme sistemlerinin etkin olarak kullanıldığı komuta ve kontrol sistemlerimizde önemli gelişmeler sağlandı. Her geçen gün daha karmaşık hale gelen silah sistemleri, teçhizat ve malzemeleri kullanacak personelin ve bilhassa profesyonel personelin eğitimlerine ağırlık verildi. Modernizasyon projelerinin zamanında gerçekleştirilmesi, yeni projelerin hazırlanması ve tamamlanan projelerin öncelikle hizmete sokulması dikkatle takip edildi.'' -KOMANDO TUGAYLARININ PROFESYONEL HALE GETİRİLMESİ- Üç yıl önce başlatılan komando tugaylarının profesyonel hale getirilmesini öngören projenin tamamlandığını anımsatan Orgeneral Koşaner, ''Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 5 komando tugayının, operasyonlarda görev alan komando kol unsurlarının tamamı uzman erbaşlardan oluşacak şekilde yapılandırılmıştır'' diye konuştu. Kara kuvvetlerinin gücünün temelini ''Mehmetçik''in oluşturduğunu vurgulayan Orgeneral Koşaner, şunları söyledi: ''Vatan ve millet sevgisi ile hiçbir fedakarlıktan kaçmadan görev yapan Mehmetçiğin yerini alabilecek, onun yerini doldurabilecek başka bir personel tanımlamak mümkün değildir. Bununla beraber bir an önce 'tek tip' askerlik uygulamasına geçilerek vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda yapılması, ayrıca eğitimli insan gücümüzden daha uzun süre ve daha etkin şekilde yararlanılmasına imkan yaratılması önem arz etmektedir.'' -''BU İFADELER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR''- Türkiye-Irak sınırının bir bölümü hariç tüm kara sınırlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığınca korunduğunu ifade eden Orgeneral Koşaner, sınırdaki söz konusu bölümün ise Jandarma Genel Komutanlığınca korunduğunu, bir plan dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredileceğini söyledi. Sınır birliklerinde görev alan erbaş ve erlerin eğitimine önem verildiğini dile getiren Orgeneral Koşaner, bunun için oluşturulan bir er eğitim merkezinde eğitim verilmeye başlandığını belirtti. İç güvenlik harekat bölgesinde görev alan veya alacak olan bütün personelin Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitilmesine devam edildiğini anlatan Orgeneral Koşaner, buradaki eğiticilerin söz konusu bölgede tecrübe kazanmış, deneyimli personelden oluştuğunu söyledi. Burada 10 haftalık temel ve ihtisas eğitimini tamamlayan erbaş ve erlerin, birliklerine katıldıklarında ayrıca 3 hafta süreli intibak eğitimi aldıklarını, askerlik süresince de eğitim çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Orgeneral Koşaner, ''(Erbaş ve erlerin çok kısa bir eğitimden sonra göreve gönderildikleri) şeklindeki ifadeler görüleceği gibi gerçeği yansıtmamaktadır'' diye konuştu. -''TERÖRİSTLERİN HAREKET ALANLARI DARALTILDI'' Bölücü terör örgütü mensuplarının Irak'ın kuzeyi ile irtibatının kesilmesi ve yurt içine sızmalarının önlenmesi için alınan tedbirlerin artırıldığını ifade eden Orgeneral Koşaner, iki yeni sınır alayının daha oluşturulduğunu ve teröristlerin hareket alanlarının önemli ölçüde daraltıldığını vurguladı. Kara sınırlarındaki ve iç güvenlik harekat bölgesindeki tüm karakol ve üs bölgelerinin geliştirilmesi, bazı karakolların yerlerinin değiştirilmesi ve uygun olmayan karakol binalarının yenilenmesi konularının devamlı olarak incelendiğini ve tedbirler alındığını belirten Orgeneral Koşaner, bütçe imkanlarıyla 46, TOKİ aracılığıyla da 67 karakol, bölük ve tabur merkezi binası yapımının planlandığını söyledi. Bunlardan 10'unun TOKİ tarafından tamamlandığını, 56 binanın inşaatı, 47 binanın ise proje çalışmasının devam ettiğini dile getiren Orgeneral Koşaner, şunları söyledi: ''İnsansız hava araçlarının envantere alınarak etkili şekilde kullanılmasıyla kazanılan gözetleme ve keşif yeteneği, teröre karşı yürütülen mücadelede önemli katkılar sağlamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca son olarak tedarik edilen insansız hava araçlarının da devreye girmesiyle bu yeteneğimiz daha da artacaktır.'' Modernizasyonun Kara Kuvvetleri'nin en öncelikli faaliyet alanlarının başında geldiğini ifade eden Orgeneral Koşaner, modernizasyon projelerinin teker teker hayata geçirilmesiyle Kara Kuvvetlerimiz; beka, hareket kabiliyeti, teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğünü kazanmanın yanı sıra modüler ve esnek bir yapıda, her türlü ortamda kesintisiz görev yapabilme yeteneğini daha da artırmış olacaktır.'' -"MEHMETÇİĞİN ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ HİÇBİR GÖREV YOKTUR"- Koşaner, dünyanın en modern, en üstün teknolojiyi kullanan, en gelişmiş silah, teçhizat ve malzemelerine sahip olunsa da sonuçta bunları insanın kullanacağına dikkati çekerek, silah ve teçhizatın onu kullanan personelin niteliğine bağlı olarak değer kazandığını söyledi. Orgeneral Koşaner, bu anlayışla; Kara Kuvvetlerinin, en önemli silahın ''iyi eğitilmiş ve başarıya inanmış askerler'' olduğundan hareketle ''eğitimli ve nitelikli insan gücünü'' gelişim hedefinin merkezine oturttuğunu, çalışmalarını bu çerçevede yürütmekte olduğunu kaydetti. Ulaşılan eğitim seviyesinin, diğer ordular arasında örnek teşkil edecek bir konuma gelmiş olmasının memnuniyetle görüldüğüne işaret eden Orgeneral Koşaner, birçok ülkenin Türkiye ile birlikte tatbikat icra etme ve Türkiye'den eğitim alma taleplerinde bulunduğunu belirtti. Eğitim ve öğretimde, Mehmetçiği eğitecek, onları sevk ve idare edecek ve geleceğin komuta kademelerinde görev alacak subay ve astsubayların eğitimlerine öncelik ve ağırlık verildiğini bildiren Orgeneral Koşaner, bu personelin çağın ihtiyaçlarına göre ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin aydınlattığı, akıl ve bilimi esas alan prensiplerle eğitilmesinin sürdürüldüğünü vurguladı. ''Komando tugaylarımızda görevlendirilen uzman erbaşların ve diğer teknik personelin eğitimleri; verilecek her türlü görevi, her türlü şart altında icra edebilecekleri seviyeye ulaştırılmıştır'' diyen Orgeneral Koşaner, şöyle devam etti: ''Kara Kuvvetlerimizin temel unsuru Mehmetçiğin eğitimleri ise askeri sınıflara ayrılmalarının ve bunlara göre eğitim almalarının yanı sıra, görev alacakları birliklerin eğitim ihtiyaçları da dikkate alınarak; komando birliklerinde, iç güvenlik harekatında görevli birliklerde, sınır birliklerinde ve diğer birliklerde görev alacaklar olarak ayrı eğitim merkezlerinde yapılmaktadır. Mehmetçik temel ve asli unsurumuz olmaya devam edecektir. İyi eğitilmiş Mehmetçiğin üstesinden gelemeyeceği hiçbir görev yoktur. Mehmetçik, Kara Kuvvetlerimizin ve yüce ulusumuzun en büyük güvencesi olmayı hak etmektedir ve buna fazlasıyla layıktır.'' -YURTDIŞI VE YURTİÇİ FAALİYETLER- Kara Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin yurt savunması görevlerinin yanı sıra yurtdışında da birçok bölgede görev ifa ettiklerine dikkati çeken Orgeneral Koşaner, Afganistan'da Kabil Bölge Komutanlığı görevini yürütmekte olan birliklerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği kapsamında Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan'da yürütülen harekata katkıların devam ettiğini anlattı. Afgan askeri eğitim kurumlarında ilave danışman ve öğretmen görevlendirildiğini, Afgan Kara Kuvvetlerinin bir kısmının hem Türkiye'de, hem de Afganistan'daki eğitim merkezlerinde Türk eğiticiler tarafından eğitildiğini dile getiren Orgeneral Koşaner,Kara Kuvvetleri Komutanlığının uluslararası görevlere iştirak eden birlik ve personelinin gösterdiği başarının, gerek görev yapılan ev sahibi ülke vatandaşlarının, gerekse harekata katkıda bulunan diğer ülkelerin silahlı kuvvetler personeli ve yetkililerinin takdirini kazandığını kaydetti. Özel dershanelerin olmadığı yerlerde veya olduğu halde ekonomik nedenlerle istifade edemeyen ailelerin çocuklarına yönelik olarak, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak açılan 53 Mehmetçik dershanesi faaliyetlerine devam etmiştir. 2008-2009 eğitim öğretim yılında üniversite hazırlık kurslarına katılan 4 bin 37 öğrencinin 3 bin 426'sı başarılı olmuş ve üniversitelere kayıt yaptırmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında da Mehmetçik dershaneleri 7 bin 887 öğrenci ile faaliyetlerine devam etmiştir.'' -"SİLAHLI GÜÇ KULLANMADAN BAŞARIYA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"- Türkiye'nin bütünlüğünü ve ulusun birlikteliğini hedef alan bölücü terör örgütüne karşı, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde yürütülen mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilmiş ve edilmekte olduğunu vurgulayan Orgeneral Koşaner, şunları kaydetti: ''Birlik ve beraberliğimizi tehdit eden, insanlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan ve zulmeden, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını engelleyen, sayısız cinayetler işleyen, yasalarımızı hiçe sayarak devletin meşru güvenlik güçlerini hedef alan eli silahlı insanlar ülkemizin dağlarında bulunduğu sürece bu mücadele devam edecektir. Bunun bir başka alternatifi de söz konusu değildir. Mücadelenin sadece silahlı güçle yapılmasının yeterli olmayacağı, başka alanlarda da tedbirler alınmasının gerektiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak mücadelenin silahlı güç kullanmadan başarıya ulaşması da mümkün değildir.'' Teröre karşı yürütülen mücadelede güvenlik kuvvetlerine düşen görevin teröristleri arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek olduğunun birçok defalar ifade edildiğini vurgulayan Orgeneral Koşaner, esasen teröre karşı yürütülen mücadelede görev ve sorumluluğun, yasalara göre kolluk kuvvetlerinde olduğuna, dolayısıyla İçişleri Bakanlığının olduğuna dikkati çekti. Bu mücadelede Kara Kuvvetleri Komutanlığının yasal olarak doğrudan bir sorumluluğu bulunmadığına işaret eden Orgeneral Koşaner, bununla beraber, yasalarda öngörülen şartlarda Kara Kuvvetleri birliklerine, kolluk kuvvetlerini desteklemek amacıyla görev verildiğini söyledi. Orgeneral Koşaner, şöyle devam etti: ''Kara Kuvvetleri birlikleri bugüne kadar aldıkları her görevi canları ve kanları pahasına yerine getirmiş, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla getirmeye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Kara Kuvvetlerimiz güvenlik-özgürlük dengesindeki hassasiyetin bilincinde olarak, yürütülen mücadelede yasaların belirlediği sınırların dışına çıkılmamasına ve yine yasaların talep ettiği hususların yerine getirilmesine azami dikkat göstermiştir. Bu kapsamda, yürütülen mücadelede hareket serbestisini kısıtlamasına rağmen: Her türlü arama ve kontrollerde ilgili makamlardan mutlaka yetki alınmasına, yayla ve mezralara çıkışları serbest bırakılan bölge halkı ile teröristlerin birbirine karıştırılmamasına, çatışma sonrası Cumhuriyet Savcılarının olay bölgesine götürülerek, yasal işlemlerin yerinde yapılmasına, orantısız güç kullanılmamasına, terörist cenazelerinin tahliyesine, yaralı teröristlere tıbbi destek sağlanmasına Uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış mayın türü patlayıcıların kullanılmamasına, kişi hak ve özgürlüklerine müdahale edilmemesine, teröristlerden ele geçen her türlü silah ve malzemenin noksansız olarak adli makamlara teslim edilmesine, azami dikkat gösterilmiştir.'' Hatalı davranan askeri personel hakkında ise gerekli yasal işlemlerin süratle yapıldığını vurgulayan Orgeneral Koşaner, şunları kaydetti: ''Bunlara rağmen bazı medya organlarının her olayda, sadece duyumlara dayanarak ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alarak yaptığı mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar esefle ve üzüntüyle izlenmektedir. Ne yapılırsa yapılsın bu medya organlarının, kendilerine verilen görevin gereği, suçlama ve iftiralarından vazgeçmeyeceklerini de biliyoruz. Yüce ulusumuzun olayları dikkatle takip ederek mutlaka en doğru kanaate varacağına gönülden inanıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Kara Kuvvetlerimiz, yüce ulusumuzdan aldığı güçle görevinin başındadır ve yüce ulusumuzun güven ve sevgisine layık olmaya devam edecektir.''