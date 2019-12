-Koşaner: 'Balyoz belgelerinin çaldırılması' ifadesi yok' ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner, bir yabancı internet sitesinde kendisine ait ses kayıtlarının yayımlanmasıyla ilgili olarak, ''Ses kayıtlarında, Balyoz belgelerinin çaldırılması' ifadesi kesinlikle yer almamaktadır. İfade edilen, o tarihlerde icra edilen plan seminerine yönelik ses kaydı ve bir kısım bilgi ve belgelere ilişkindir'' ifadelerini kullandı. Koşaner, Anadolu Ajansına yaptığı yazılı açıklamada, bir yabancı internet sitesinde şahsına ait ses kayıtlarının yayımlanmasının ardından çeşitli basın yayın organlarında bu konuyla ilgili çok sayıda haber ve yoruma yer verildiğini belirtti. Koşaner, ''Bu haber ve yorumların bir kısmının şahsı üzerinden direkt olarak tüm varlığını borçlu olduğu ve her şeyden çok sevdiği Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alması, halen devam etmekte olan bir takım davalarla ilişkilendirilmeye çalışılarak yargıyı etkilime amacını taşıması ve kutsal vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin ruhlarının ve onların değerli yakınlarının vicdanlarını rencide edecek nitelikte olması'' nedeniyle tarafından bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını kaydetti. Koşaner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''İfadelerde terörle mücadele konusunda yer alan, 'Bizim hiç kimsenin talimatına falan da ihtiyacımız yok' cümlesinin maksadı, çarpıtılan haberlerde yer aldığı gibi 'Sivil otoriteye bir başkaldırı' değil; aksine o dönemde, 'TSK bölücü terör örgütüne karşı neden operasyon yapıyor?' şeklinde bir kampanya yürütenlere karşı, birlik komutanlarını uyarmak, yasal haklarını kendilerine hatırlatmaktır. Yoksa teröristle mücadelenin hangi yasa ve usullere göre yapıldığı bellidir. İfadelerde, halen devam etmekte olan bir dava ile ilgili olarak yer alan sözler de çarpıtılarak kamuoyuna sunulmuştur. Ses kayıtlarında, açık ve net olarak 'seminerle ilgili evrakın hepsi imha edilmiş olduğu için olay ortaya çıkınca bir şey bulamadık' şeklinde yer alan ifade, bazı basın organlarında 'Balyoz ile ilgili tüm evrakı biz imha ettiğimiz için her şeyi iddianameden öğrendik' şeklinde verilmiştir. Varlığı dahi henüz kanıtlanmamış olan bir planın imhasından söz etmek mantık dışıdır. Ses kayıtlarında, 'Balyoz belgelerinin çaldırılması' ifadesi kesinlikle yer almamaktadır. İfade edilen, o tarihlerde icra edilen plan seminerine yönelik ses kaydı ve bir kısım bilgi ve belgelere ilişkindir. Unutulmamalıdır ki plan semineri ile halen devam eden dava ile ilgili konular birbirinden farklıdır. Son olarak en büyük üzüntüm, her zaman büyük kıymet verdiğim, acılarını daima yüreğimde hissettiğim şehitlerimizin ve onların değerli ve kederli ailelerinin bu vesileyle istismar edilmesidir. Ailelerimiz şundan emin olmalıdır ki TSK'da meydana gelen her ölümlü olay mutlaka askeri savcılık tarafından soruşturulur ve gerekirse sorumlular hakkında dava açılır. Ancak burada üzücü olan ise intihar ettiği yargı kararıyla da tespit edilmiş bir askerimizin bu ifadelerle ilişkilendirilmeye çalışılmasıdır.''