-KOŞANER: ALEYHTEKİ ÇABALARIN HEDEFİ TÜRKİYE ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin aleyhindeki her çabanın hedefinde, bağımsızlığı, bütünlüğü ve bölünmezliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu unutulmamalıdır'' dedi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Orgeneral Koşaner'in ''Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatanı işgal eden güçlere karşı ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde girişilen onurlu mücadelenin zaferle taçlandırışının 88. yıl dönümünün kutlandığını bildiren Orgeneral Koşaner, mesajında şunları kaydetti: ''Büyük zorluklara ve fedakarlıklara katlanılarak kazanılan bu zafer, Cumhuriyetin yeni ve sağlam esaslarıyla perçinlenerek Türk milletinin çağdaş uygarlık yolundaki ilerleyişinin başlangıcı olmuştur. Cumhuriyetimizin üniter-devlet, ulus-devlet ve laik-devlet yapısıyla Atatürkçü düşünce sisteminin rehberliğinde güvence altına alınan bu ilerleyişimiz duraksamadan devam edecektir. Sarsılmaz bir birlik ve vatana adanmışlık ruhuyla kenetlenmiş Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, askerlik mesleğinin omuzlarına yüklediği görevin bilinci ve yasal sorumluluklarının gereğiyle hareket ederken daima yanında hissettiği yüce ulusumuzun kendisine olan güveninden güç almıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu güvene gölge düşürecek hiçbir çabaya bugüne kadar destek vermediğini ve bundan sonra da vermeyeceğini yüce ulusumuz çok iyi bilmektedir. Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aleyhindeki her çabanın hedefinde, bağımsızlığı, bütünlüğü ve bölünmezliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu unutulmamalıdır.'' Orgeneral Koşaner, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: ''Bağrından çıktığı yüce ulusuna hizmetten başka gayesi olmayan, varlığını, ulusal birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan değerleri yaşatmak uğruna adayan, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri karada, denizde ve havada görevini başarı ile icra etmekte aynı zamanda barışı korumak amacıyla milletinin dost ve kardeş ülkelere uzattığı bir yardım eli olarak dünyanın birçok bölgesinde üstlendiği görevleri de aynı başarıyla yerine getirmekte ve Türkiye'den binlerce kilometre uzakta şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Yurt ve ulus sevgisi ile dolu yüreği, çelikleşmiş bir azim ve iradeye dayanan üstün bir disiplin anlayışı, dosta güven düşmana korku veren gücü ve kalbinde yaşattığı vatan, millet ve bayrak sevgisiyle görevi başında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, üstlendiği her görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Büyük bir coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferin Başkomutanı Ulu Önder Atatürk'ün, kahraman silah arkadaşlarının ve aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu zaferin elde edilmesinde olduğu kadar bu zaferin kazanımlarının korunması için verilen mücadelelerde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi de saygı, şükran ve minnetle anıyorum.''