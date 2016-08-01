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Koruyucu aileye verilen kıza cinsel istismar davasında 2 tutuklama

Cinsel istismara uğrayan kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi

01 Ağustos 2016 22:23

Düzce'nin Çilimli İlçesi'nde 3 yıl önce koruyucu aileye teslim edilen 14 yaşındaki İ.Y. adlı kız, ailenin oğlu A.H. ile arkadaşının cinsel istismarına uğradı. 2 genç tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, A.H., iddiaya göre öz kızkardeşi 16 yaşındaki D.S.H. ile 3 yıl önce koruyucu aile olarak anne ve babasına teslim edilen İ.Ü.'yü alıp arkadaşının evine götürdü. Çocuklarının eve dönmemesi üzerine anne ve baba polise başvurdu.

Yapılan araştırmada gençler, E.Y.'nin evinde bulundu. A.H. ile arkadaşı E.Y., İ.Ü.'ye, M.M.A. adlı genç ise D.S.H.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. A.H. ve E.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.M.A. ise D.S.H.'nin 15 yaşından büyük olduğu ve cinsel ilişkinin rızası ile gerçekleştiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kız ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

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