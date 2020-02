Koruyucu aile olmayı anlattılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından \'Koruyucu aileler, koruyucu aileliliği anlatıyor\' konulu toplantıda düzenlendi. Etkinlikte, koruyucu aile olanlar, evlat edinmek için sırada bekleyen ailelere bir araya gelerek yaşadıklarını anlattı.

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çikolata üretimi yapan bir firmanın katkılarıyla korucuyu aileler ve evlat edinmek için sırada bekleyen aileleri bir araya getirmek için \'Koruyucu aileler, koruyucu aileliliği anlatıyor\' konulu toplantı düzenledi. Bir oteldeki toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan\'ın yanı sıra evlat edinmek için sırada bekleyen 69 aile ve 24 koruyucu aile katıldı. Vali Güvençer, toplantıda, koruyucu aileler ve ailelerin yanında kalan çocuklar ile sohbet etti. Etkinlikte, koruyucu aileler, evlat edinmek için sırada bekleyen ailelerle sohbet ederken, çocuklar ise palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Evlat edindirmek için sırada bekleyen İsmahan Önol, sevginin paylaştıkça büyüdüğünü belirtip, \"Biz de sevgimizi bir çocuk ile paylaşmak istedik. Bunun için de evlat edinmek amacıyla başvuruda bulunduk. Yaşadığımız mutluluğu bir çocukla birlikte paylaşmak, bizim için bu dünyanın en güzel huzuru olacak\" dedi.

Kendisi gibi koruyucu aile olanlar adına konuşan Sibel Pınarcıoğlu ise. \"Çocuklarım var. Bunun yanında koruyucu aileyiz. Bir kişinin hayatında değişiklik yapabilmek, onu koruyabilmek ve geleceğe yetiştirmek adına koruyucu aile olmak için karar verdik. Bir kişinin yaşamını olumlu yönde etkilemek, onun hayatına yön vermek gerçekten çok güzel bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'DE 3\'ÜNCÜ SIRADAYIZ\'

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise, devlet koruması altındaki bir çocuğun yetişebileceği en iyi ortamın aile ortamı olduğunu vurgulayıp, \"Bağlı bulunduğumuz Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın en önemli hedefi, devlet koruması altında olan her çocuğun bir aile ortamında büyümesi. Elimizden geldiği kadar devlet koruması altında olan çocuklarımıza aile ortamı yaşatmaya çalışsak da, gerçek bir aile, bir anne ve baba ortamında verilen sevgi ayrıdır. Manisa koruyucu aile bakımından şanslı bir il. 2012 yılında 12 olan koruyucu aile sayımız, şu an 124. Bu sayı ile Türkiye\'de koruyucu aile sayısı bakımından 3\'üncü il olduk\" dedi.

Koşulları müsait olan herkesi koruyucu aile olmaya davet eden Konan, \"Şu an devlet koruması altında çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı da koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirmek için çaba gösteriyoruz. Manisalı vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya davet ediyoruz. Hem çocuklarımız bir sevgi ortamında yetişsin, hem de ailelerimiz yeni bir evlat sahibi olsun\" diye konuştu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de koruyucu ailelerin çok büyük hayır işlediğinin altını çizip, \"Devlet koruması altında bulunan bir çocuğun en iyi şekilde yetişebileceği ortam aile ortamıdır. Koruyucu ailelerimiz de bu bilinçle hareket ederek, kendilerine emanet edilen çocuklarımızı geleceğe in iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyor. Kendi öz evlatlarından ayırt etmiyor. Bu nedenlede koruyucu ailelerimiz toplumda çok büyük bir hayır işliyor\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından evlat edinmek için sırada bekleyen ailelere, evlat edindikten sonra neler yapmaları gerektiği konusunda video eşliğinde sunum yapıldı.

