Korumayı unuttular, 9 bin dava düşecek!

Anayasa Mahkemesi’nin, bir kısım cezai hükümlerinin iptaline karar verdiği 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yerine 6 aydır yeni bir düzenleme hazırlanmadığı için 5 Ocak 2009’dan sonra taklitçilere gün doğacak. Yeni yasal düzenleme yaplmazsa, 9 bin taklit davası düşecek. Bir marka mağazasının önünde taklit ürün satılsa bile bir şey yapamayacak.



TÜRKİYE’nin en büyük problemlerinden biri olan fikri mülkiyet haklarının korunması ve taklitle mücadelede, gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı için bir kaos dönemine giriliyor. Anayasa Mahkemesi’nin, bir kısım cezai hükümlerinin iptaline karar verdiği 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yerine 6 aydır yeni bir düzenleme hazırlanmadığı için 5 Ocak 2009’dan sonra taklitçilere gün doğacak. Anayasa Mahkemesi’nin kararı 5 Temmuz 2008’de yayınlanmış ve hükümete yeni kunan yamak için 6 ay süre tanınmıştı. Şimdi yeni bir yasal düzenleme yaplmazsa, şu anda devam eden 9 bin taklit davası düşecek. Yeni düzenlemenin 5 Ocak’tan bir gün sonra çıkması bile hukuki açıdan işe yaramayacak.



Mahkumiyet ortadan kalkar



Tescilli Markalar Derneği’nin (TMd) avukatı Vehbi Kahveci, "Yeni bir kanunu düzenleme yapılmazsa bütün markalara ilişkin cezai davalar düşüyor. Eski mahkumiyetler ortadan kalkıyor. Ayrıca 5 ocaktan sonra taklit ürün araması yapılma şansı kalmıyor. O tarihten sonra işlenecek suçlar yaptırımsız kalacağından Bugünüe kadar yapılan bütün çabalar boşa gidecek. Türkiye bir taklit cenneti olacak" dedi.



Ancak mucizeyle çıkar



Yeni düzenleme yapılması için bir çok kere çalışma yapıldığını ama tasarının hep geri çekildiğini hatırlatan Vehbi Kahveci, ortada Meclis’te görüşülecek bir tasarı olmadığına dikkat çekti. Yılbaşı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 30 Aralık-1 Ocak tarihlerinde tatil yapacak. 2 Ocak’ın ardından haftasonu geldiği için TBMM’nin ayın 5’inden önce toplanabilmesi olası görünmüyor. Vehbi Kahveci, Meclis’in ardından Cumhurbaşkanı’nın da yasayı onaylaması gerektiğini belirterek, "Bütün bunlar dikkate alındığında yasanın vaktinde çıkması mümkün görünmüyor. Ancak bir mucize ile çıkar. Türkiye, zamanında bu düzenlemeyi yapmadığı için yıllar öncesine geri dönmüş olacak" diye konuştu. Bir kaos ortamı oluşacağından endişelenen Kahveci, sadece yabancı markaların değil, Ar-Ge’ye, inovasyona yatırım yapan yerli markaların da bu durumdan olumsuz etkileneceğini, milyonlarca dolar ile marka ve mağaza yatırımı yapanların, taklitçiler karşısında haklarını koruyamaz hale geleceğini söyledi.



Kanun hükmünde kararname yetmez yasa çıkmalı



İstanbul Patent Marka ve Danışmanlık’tan avukat İbrahim Ekdial, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yasa koyucu, yani TBMM hálá yasal boşluğu dolduracak bir hüküm ortaya koymuş değil. Suç müeyyidesiz kalacak, bu da Marka Hukuku açısından büyük sıkıntılar getirecek. Düzenlemenin bir an önce yapılması şart. Fikri ve sınai haklarda AB ile bütünleşme sürecinde tüm mevzuat 1995 yılında yenilendi. AB sürecinin dayatmış olduğu bu düzenlemeler ne yazık ki Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile gerçekleşti. Acele ve hızlı bir şekilde KHK biçiminde Bakanlar Kurulu onayıyla uygulama gerçekleştiğinden büyük sakatlıklar ve hatalar ortaya çıkıyor. 1995’ten bugüne kadar fikri mülkiyet hukukunu ilgilendiren marka, patent, tasarım ve diğer düzenlemelerin KHK ile yapılmasına rağmen hala kanunlaşmadığı da dikkate alındığında yasa koyucunun o yasayı, ilgili her kesimden görüş alarak ortaya çıkarması sağlıklı olur."



Milyonlarca taklit ürün yakalanmıştı



Türkiye’de 2007’de 465 bin taklit ürün (ayakkabı, pantolon gibi) yakalandı.



2007 yılında bununla ilgili olarak 372 kişi tutuklandı.



2008’de ise yakalanan sahte ürün sayısı 678 bine çıktı.



282 kişi tutuklandı.



2007 yılında kitap, CD gibi fikri mülkiyet kapsamına giren 670 bin ürün yakalandı.



2008’de ise yakalanan fikri mülkiyet kapsamındaki ürün 1 milyon adedi geçti.



Suç sayısı 880’e, tutuklanan kişi sayısı ise bin 111’e çıktı.



AB de bizim için problem yaratacak



TÜRKİYE’de bugüne kadar milyonlarca taklit ürün toplatıldığını dile getiren TMd Başkanı Selçuk Güzenge, şöyle konuştu: "Taklit konusunda Uzakdoğu ülkelerinden sonra Türkiye adı en çok geçen ülke. Zaten bu konuda ciddi bir problemimiz, bozuk bir imajımız var. Yasalarımızı Avrupa Birliği’ne (AB) uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. AB, markaların, fikri mülkiyet haklarının korunmamasını kabul edebilir mi? Şubat ayında Gümrük Birliği toplantısı yapılacak. Orada da bu gündeme gelecektir."