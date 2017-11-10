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Korumasından itiraf: Trump'a Moskova’daki Ritz Otel'de 5 hayat kadını önerdiler ama...

Trump'ın koruması, 2013’te Kainat Güzeli yarışması için gittikleri Moskova’da yaşananları anlattı

10 Kasım 2017 16:17

Donald Trump’ın 2013 yılında Moskova’ya yaptığı ziyaret ile ilgili önemli bir ayrıntı ilk elden Amerikan makamlarına yansıdı. Uzun süre korumalığını yapan Keith Schiller, Trump'a kaldığı Ritz Carlton Otel’de “beş hayat kadını önerildiğini” açıkladı.

Türkrus sitesinin NBC’den aktardığı haberine göre, ABD Kongresi’nde Trump’ın Rusya bağlantıları iddiası ile ilgili ifade veren eski koruma Keith Schiller, 2013’de "Miss Universe” (Kainat Güzeli) yarışması için geldikleri Moskova’da yaşananları anlattı.

Bu ifadeye göre, Kremlin Sarayı’nın hemen yanındaki Ritz Carlton Otel’in kral dairesinde kalan Trump, organizasyonla ilgili olarak sabah bir Rus işadamı ile görüşmüş. İşadamı Trump’a gece beş hayat kadını yollamayı önermiş. Koruması, bunu bir şaka olarak yorumladığını ve öneren işadamına “Böyle şeylerle uğraşmıyoruz” diye cevap verdiğini aktardı.

Gece Trump’a otel odasının kapısına kadar eşlik ettiğini, bu öneriyi kendisine anlatınca güldüklerini,  bir süre bekledikten sonra kendi odasına uyumaya çekildiğini belirten Keith Schiller, daha sonra birşey olduysa bu konuda kendisinin bilgisi olmadığını da Kongre komisyonuna anlattı. Keith Schilleri, kendisinin ve Trump’ın Moskova’daki otel odalarının gizli kameralarla takip edilme riskinden haberdar olduklarını kaydetti.

Eski bir İngiliz istihbarat görevlisi tarafından kaleme alınan ve skandala neden olan önceki bir raporda, Trump’ın Moskova’daki otelde hayat kadınlarıyla birlikte olduğunu iddia etmişti.
 

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