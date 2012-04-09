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Başbakanlık korumaları silahlarını alamayınca Erdoğan uçaktan inemedi

Çin'e resmi temaslar için giden Başbakan Erdoğan'ın uçağında bulunan korumalarına ait silahlar, uçaktan geç indirilmesi nedeniyle Erdoğan uçaktan çıkartılmadı

09 Nisan 2012 18:44

Başbakan Erdoğan'ın, Çin'in başkenti Pekin'e yaptığı ziyaret bagaj kriziyle başladı. Başbakanlık korumalarına ait silahların uçaktan indirilememesi üzerine Başbakan Erdoğan, gazeteciler ve korumaların uçaktan ayrılmasından yarım saat sonra uçaktan inebildi. Kriz nedeniyle korumalarla Çinli yetkililer arasında tartışma yaşandı.
 
Ercan Gürses'in ntvmsnbc'deki haberine göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pekin ziyareti krizle başladı.

Erdoğan'ın uçağı Urumçi'den başkent Pekin'e 3.5 saatlik yolculuğun ardından indi.

İşadamları, gazeteciler ve korumalar uçaktan inmelerine karşın bagaj krizi nedeniyle Başbakan Erdoğan yarım saat daha uçakta kaldı.

Başbakanlık korumalarının silahlarının bulunduğu özel bagaj için getirilen araç uçağa geç yanaşınca korumalar Başbakan'ın uçaktan inmesini istemediler.

Türk tarafı krizden Çinli yetkilileri sorumlu tuttu.

Bagajların indirilmesi ve korumaların silahlarını almalarının ardından Erdoğan uçaktan indi.

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