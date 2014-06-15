Korumaları alınan savcılara tebligat: Tehlike anında 155'i arayın

25 Aralık soruşturmasını yürütürken görevden alınan ve Tekirdağ’a düz savcı olarak atanan eski TMK 10. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın koruma kararının kaldırılmasının ardından benzer kararlar haklarında koruma kararı bulunan diğer savcılar için de alınmaya başladı. Savcı Akkaş, koruma kararının kaldırılmasına ilişkin koruma komisyonu kararını yargıya taşıdı. Ankara'da idari yargıya başvuran Akkaş, söz konusu kararla ilgili olarak “yürütmenin durdurulması” talebinde bulundu.

2009 yılında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast planı iddiaları üzerine Seferberlik Tetkik Kurulu’nda (kozmik oda) arama yapan hâkim Kadir Kayan’ın üç korumasından ikisi; kozmik oda, 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler, 28 Şubat, Ankara’da durdurulan mühimmat dolu kamyon, Atabeyler çetesi, El Kaide ve Hizbullah dosyaları gibi birçok kritik soruşturmada imzası bulunan ve halen Ankara Sahtecilik Bürosu'nda düz savcı olarak görev yapan Mustafa Bilgili’nin de beş korumasından üçü alındı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü, Necip Hablemitoğlu cinayeti, 12 Eylül darbesinin sivil ayağı gibi soruşturmaları yürüten savcı Kemal Çetin, Ankara Kumrular Sokağı saldırısının iddianamesini hazırlayan, KCK, El Kaide, DHKP-C gibi örgüt suçlarını soruşturan savcı Yıldırım Bayyurt, Mehmet Ağar’a Susurluk’tan mahkûmiyet kararı veren mahkeme heyetinin de korumaları kaldırıldı.

Eski CMK 250 ve TMK 10. maddesiyle yetkili savcı ve hâkimlerin, 17 Aralık’tan sonra İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği atama ve yer değiştirme kararlarına imza atmadığı için görevden alınan eski Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay’ın da korumaları kararının kaldırıldığı geçen hafta kendisine tebliğ edildi.

'Tehlike anında 155'i arayın'

Tebligat yazısında ilgililere “çağrı üzerine koruma” (günü birlik koruma) isteyebilecekleri belirtildi. Yazıda tehlikeli durumlarda emniyet müdürlüklerinin ya da 155’in aranması konusundaki öneri dikkat çekti.

Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Koruma hizmetleri yönetmeliğinin 6,7,8,10,16 ve 19 maddeleri ile 14/c ve 25/b maddelerine göre, 29. 04. 2014 tarihinde toplanan Merkez Koruma Komisyonunda durumunuz tekrar görüşülerek hakkınızda uygulanan (1) Personel ile Özel Koruma Kararının 'çağrı üzerine koruma' kararına dönüştürüldüğü ve bu kararın 17. 05. 2014 tarihli Bakanlık olurları ile kesinleştiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün 23.05.2014 tarihli ve 7603465.3006 (61139) 361-696/73929 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

Çağrı üzerine koruma: Çağrı timini görevlendirmekle yetkili bir merkezden talepte bulunulması halinde sağlanacak geçici korumayı kapsamakta olup, karar gereğince herhangi bir tehlike veya şüpheli durum tespiti halinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait 30365XX veya 155 polis imdat telefonlarından birine müracaat edildiği takdirde ikametgâha ya da bulunulan adrese koruma görevlisi veya ekibi gönderilecektir. Ancak bu koruma geçici olup, tehlike kalktığı, bertaraf edildiği, veya kişinin emniyetli yere intikal ettirildiğinde sona erdiğinden, sadece ihtiyaç hasıl olduğunda koruma talebinde bulunulacağı anlamına gelmektedir. Herhangi bir tehdit veya tehlike olmadığında sürekli olarak çağrıda bulunulmaması gerekmektedir. Böyle bir durum koruma kararının amacı ve kapsamı dışına kullanılması anlamına geldiğinden, tespit durumunda yönetmelik esaslarına göre hareket edilecektir.

İl dışında yapılacak olan gezilerde ise, ilden ayrılmadan 48 saat önce nereye, hangi amaçla gidileceği, ne kadar süre ile nerede kalınacağı, yönetmeliğin 28. maddesi hükmü gereğince İl Valiliğine bildirilmek zorunda olup, ancak bu durumda dilekçede belirtilen iller ile yol güzergâhında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanabilecektir…

Ayrıca karar tebliğ tarihi itibariyle koruma personeli geri çekilecektir.”