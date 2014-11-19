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Spor

Korumalar yerde tekmeledikleri gazetecilerden şikâyetçi oldular!

Fenerbahçe Kulübü çalışanları ortaya çıkan ve Türkiye-Kazakistan maçı sonrası gazetecileri darp eden güvenlikçilerin, gazetecilerden şikâyetçi oldukları ortaya çıktı

19 Kasım 2014 20:47

A Milli Futbol takımının Pazar günü Kazakistan ile yapığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçından sonra gazetecilere yönelik saldırının şüphelisi korumaların, gazetecilerin kendilerini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 
 

Darp raporu aldılar

 

DHA'nın haberine göre, korumalardan birinin, kafasına aldığı fotoğraf makinesi darbesi ile yaralandığı, buna ilişkin hastane raporunu savcılığa sunduğu öğrenildi. Savcının, korumaların şikayeti üzerine gazetecilerin de ifadesini alacağı öğrenildi.. Gazetecilerin dosyanın şüphelisi olup olmayacakları, görüntülerin incelenmesinden sonra belli olacak.

 

1 yıl müsabakalardan men edilmişlerdi

 

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan ve Türkiye'nin 3-1 galibiyeti ile sonuçlanan maçtan sonra kaleci Volkan Demirel'in stattan ayrılışı sırasında meydana gelen olaylarda gazetecilere saldıran 5 koruma gözaltına alınmış ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Mahkeme, savcılığın adli kontrol talebini kabul etmeyerek şüpheli korumaları serbest bırakmıştı.

Korumalar "Sporda Şiddeti Önleme " yasasının ilgili hükümlerine göre 1 yıl müsabakalardan men edilmişti.

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