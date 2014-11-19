Korumalar yerde tekmeledikleri gazetecilerden şikâyetçi oldular!

A Milli Futbol takımının Pazar günü Kazakistan ile yapığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçından sonra gazetecilere yönelik saldırının şüphelisi korumaların, gazetecilerin kendilerini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.



Darp raporu aldılar

DHA'nın haberine göre, korumalardan birinin, kafasına aldığı fotoğraf makinesi darbesi ile yaralandığı, buna ilişkin hastane raporunu savcılığa sunduğu öğrenildi. Savcının, korumaların şikayeti üzerine gazetecilerin de ifadesini alacağı öğrenildi.. Gazetecilerin dosyanın şüphelisi olup olmayacakları, görüntülerin incelenmesinden sonra belli olacak.

1 yıl müsabakalardan men edilmişlerdi

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan ve Türkiye'nin 3-1 galibiyeti ile sonuçlanan maçtan sonra kaleci Volkan Demirel'in stattan ayrılışı sırasında meydana gelen olaylarda gazetecilere saldıran 5 koruma gözaltına alınmış ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Mahkeme, savcılığın adli kontrol talebini kabul etmeyerek şüpheli korumaları serbest bırakmıştı.

Korumalar "Sporda Şiddeti Önleme " yasasının ilgili hükümlerine göre 1 yıl müsabakalardan men edilmişti.