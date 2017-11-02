Koruma Kurulu'ndan Topbaş Ailesi'ne ait muhallebiciye suç duyurusu: Yıkılsın!

Koruma Kurulu, Kadir Topbaş’ın ailesine ait lokanta zinciri Sütiş’in Çengelköy şubesinin bulunduğu Abdullah Ağa Yalısı’ndaki restorasyon için suç duyurusunda bulundu. Karar 1.5 yıl sonra çıktı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman, Ülkü Koçar, Seyit Ali Aydoğmuş'un soru önergesi ile İBB gündemine taşıdığı eski Başkan Kadir Topbaş'ın ailesine ait Çengelköy Sütiş'in faaliyet gösterdiği tarihi Abdullah Ağa Yalısı'ndaki restorasyon skandalı Koruma Kurulu tarafından da kabul edildi.

Sağ'ın İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yaptığı başvuruya verilen yanıtta 200 yıllık tarihi yalıdaki restorasyon projesine aykırı uygulamalar hakkında işlem yapılması için iki kez karar alındığı ortaya çıktı.

Pencereler değişti, avlu kapatıldı

İlk karar 8 Haziran 2016 tarihinde alındı. Koruma Kurulu tarihi yalıda yeni pencereler açıldığını, bazı pencerelerin kavisli kemer uygulamasının yapılmayıp düz bırakıldığı, bazı pencerelerin boyutlarının değiştirildiği, iç mekanda değişiklikler yapıldığı, müştemilatın onaylı projesine aykırı olarak kullanıldığı, iç avlunun üzerinin kapatıldığı tespit edildi. Koruma Kurulu'ndan izin alınmadan yapılan bu uygulamaların 3 ay içinde onaylı restorasyon projesine uygun hale getirilmesine aksi takdirde aykırı uygulamaları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Karar sonrası işlem yapılmadı

İkinci karar da bir yıl sonra 21 Haziran 2017'de alındı. Kurul, aykırı uygulamaların verilen sürenin sonrasında da devam ettiği ve bugüne kadar yalıdaki aykırılıkların giderilmesine ilişkin hiçbir işlem yapılmadığını belirterek restorasyon projesine aykırı uygulamaları yapan ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yapının onaylı projesine uygun hale getirilmesi yönünde karar aldı.

Sahibi Topbaş'ın halasının oğlu

Tarihi yalıda faaliyet gösteren Sütiş, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın halasının oğlu Mevlüt Kocadağ'ın ailesine ait. Çengelköy Sütiş'in ortakları İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre Emre ve Esat Kocadağ. Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş ile Mevlüt Kocadağ'ın oğlu Emre Kocadağ, Ekmot Gıda Anonim Şirketi'nde ortaklar.

206 yıllık yalı 1. derece kültür varlığı

Boğaziçi doğal ve tarihi sit alanında bulunan 1811'de inşa edilen Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı, 1970 yılında 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendi. Tarihi yalı 2006 yılında Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı'na verildi. Kullanım hakkı da 2007'de 46 yıllığına Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın oldu. Vakıf ise 2013 yılında yalıyı Çengelköy Sütiş'e kiraladı.