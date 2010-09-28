Koruma Kurulu’ndan şaşırtan karar

MEHMET DEMİRKAYA T24





İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2 ay önce uygun bulmadığı, Boğaziçi Yasası kapsamında bulunan araziyle ilgili imar planı değişikliği teklifini, Ankara’dan gelen yazıdan sonra kabul etti. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, Yüksek Mühendis-Mimar Mehmet Yıldız, söz konusu teklifin 2005 yılından beri Belediyeye gelip gittiğini belirterek “Bu İstanbul için ikinci bir ‘Park Otel’ vakasıdır” dedi. Yıldız, Kurul kararını mahkemeye götürdüklerini söyledi.



Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde yer alan, Ortaköy Vadisi’nin sonunda, Akmerkez-Levazım yolunun kenarında bulunan, yaklaşık 18 bin metrekarelik arazi, son 5 yıl içinde ilginç gelişmelere neden oldu. 25 parselden oluşan 18 bin metrekarelik söz konusu arazinin, yürürlükteki imar planlarına göre yaklaşık 8 bin 500 metrekarelik kısmı konut alanında, geri kalan kısmı ise yol ve yeşil alanda kalmakta.





İlk değişiklik teklifi 2005’te yapıldı



Arazi sahipleri 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak, imar planı değişikliği teklifinde bulundu. Teklif ile arazinin konut-yeşilalan statüsünden çıkartılarak ticaret+turizm alanı statüsüne alınmasını ve E:2 yükseklik serbest yapılanma şartı istendi. Belediye Meclisi bu teklifi uygun görmedi ve dosyayı müdürlüğüne iade etti.



Dosya daha sonra, bazı değişiklikler yapılarak 2-3 kez Meclis gündemine geldi ancak kabul edilmedi.





Büyükşehir 2009’da kabul etti



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, söz konusu imar planı değişiklik teklifini, 20 Kasım 2009 tarihinde ise değiştirerek de olsa oy çokluğuyla kabul etti. Meclis, plan notlarındaki “konut ve rezidans” ibaresinin iptali ve Sit alanında kaldığı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayının alınması şartıyla teklifi uygun gördü.





Kurul Başkanı AKP’nin başkan adayı



İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 6 Nisan 2010 tarihli kararında, 27 Ocak 2009 tarihli kararın geçerli olduğunu belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen plan değişikliği teklifini uygun görmedi.



Atıf yapılan 27 Ocak 2009 tarihli kararda, söz konusu değişiklik teklifi için şöyle denilmişti:



"... teklif 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin plan notlarının 1. ve 3. maddeleri kapsamında öngörülen E:2 Hmax:serbest yapılanma koşullarındaki Konut kullanımının 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesinde belirtilen şartlara aykırı olması, Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. maddesine aykırı olarak kamu donatı (yeşil alan) alanını azaltıcı nitelikte olması, planlama alanının çevresi düşünüldüğünde şehircilik ilkelerine aykırı olarak emsal artırımının gerçekleştiriliyor olması nedenleriyle sunulan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin uygun olmadığına".



Ancak Kurul, 6 Nisan 2010 tarihli kararında imar değişikliğini uygun görmese de Kurul Başkanı M. Sinan Genim ve üye Halil Onur karşı oy kullandı. Yüksek Mimar Sinan Genim 2009 belediye başkanlığı seçimlerinde, AKP’den Kadıköy Belediye Başkanlığı’na aday olmuştu.





Kurul 2 ay sonra kararını değiştirdi



Arazi sahipleri Kurul kararı için, Kurul Başkanı ve bir üyenin karşı oylarını da dikkate alarak, Ankara’da bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne itirazda bulundu. Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yazı yazarak, söz konusu kararın yeniden incelenmesi için konunun Kurulun ilk gündemine alınarak değerlendirilmesini istedi. 30 Haziran 2010 tarihinde toplanan Kurul, aynı dosyayı yeniden görüştü. Kurul bu kez, önceki kararın tam aksi yönde karar alarak imar planı değişikliği teklifini kabul etti. Üstelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son kararında iptal edilen bazı plan notlarını da karara ekledi.





Kurul kararıyla rezidans ve gazino



İki üyenin bulunmadığı, Beşiktaş Belediye temsilcisinin karşı oy kullandığı son Kurul kararıyla eklenen birinci fıkradaki ibare şöyle:



“Lejand alanında yer alan ‘Ticaret+Turizm Alanı’ ibaresinin ‘Ticaret+Hizmet Alanı’ olarak değiştirilmesine; Lejanda ‘İş Merkezleri, büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri ile otel, motel vb, gibi konaklama tesisleri ile rezidans yapıları e sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kurumlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir’ ibaresinin eklenmesine…”





“İstanbul nasıl yağmalandı”



CHP’li Belediye Meclis üyesi Yüksek Mühendis Mimar Mehmet Yıldız, Kurul’un son kararından sonra dosyanın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geleceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:



“Dizi film gibi sürekli meclisin gündemine gelip giden bu plan değişikliği teklifi, İstanbul için ikinci bir ‘Park Otel’ vakasıdır.



Belediye Meclisinde, bu planın; kanununa aykırılığını, bölgeye uygun olmadığını anlattık. CHP Gurubu olarak mecliste gerekli uyarıları yaptık. Bizim ret oyu vermemize rağmen, AKP gurubunun oyları ile bu kabul edilemez plan kabul edildi.



Bölge Boğaziçi Sit Alanı olduğu için, yasalara ve planlama ilkelerine aykırılıkları bir raporla İstanbul 3 Numaralı Bölge Koruma Kurulu’na iletip planın ret edilmesini istedik. Kurul planın yasalara aykırı olduğunu kabul ederek meclis kararını iki defa ret etti.



Ankara’dan gelen talimat üzerine Kurul’un yeniden toplanıp kararını değiştirdiğini öğrendiğimizde, son Kurul Kararını İdare Mahkemesine taşıdık.



CHP Meclis Gurubu, İstanbul ve bölge halkı adına, bu imar cinayetine ve yağmaya engel olmak için tüm yasal yolları kullanmaya devam edecektir.



Bu plan değişikliğinin; planlama ilkeleri ve yasalar açısından iler tutar tarafı yoktur;

İstanbul açısında ise söyleyecek şeyse şudur;



Bu planın onama sürecinde yaşananlar; planlama kavramı kullanılarak, İstanbul’un nasıl yağmalandığını gösteren müthiş bir belgeseldir”.







