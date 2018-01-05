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Koruma altındaki karacayı vuran kaçak avcıya 4 bin 955 lira ceza

Vahit İŞBAŞARAN/KOFÇAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Kofçaz ilçesinde koruma altında olan karacayı avlayan kişiye, 1455 lira idari ve 3 bin 500 lira tazminat olmak üzere 4 bin 955 lira para cezası kesildi

05 Ocak 2018 15:33

Vahit İŞBAŞARAN/KOFÇAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Kofçaz ilçesinde koruma altında olan karacayı avlayan kişiye, 1455 lira idari ve 3 bin 500 lira tazminat olmak üzere 4 bin 955 lira para cezası kesildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ile birlikte ilçeye bağlı Devletliağaç köyü mevkiinde yaptıkları kontrolde bir kişinin avlanma süresi dışında merkez av komisyonunca koruma altında olan karacayı avlayarak, ölüsünü ağaca astığını belirledi. Ekipler, yakaladıkları avcıya 1455 lira idari ve 3 bin 500 lira tazminat olmak üzere 4 bin 955 lira para cezası uyguladı.

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