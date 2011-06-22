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KORUMA ALTINDAKİ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ BARTIN (A.A)

22 Haziran 2011 15:16

-KORUMA ALTINDAKİ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ BARTIN (A.A) - 22.06.2011 - Bartın'da bir kadın, Cumhuriyet Savcılığınca koruma altına alınmasına rağmen, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı kocası tarafından tabancayla öldürüldü. Zonguldak'ta ikamet eden Rengiye M (42), eşi Hasan M'nin (53) kendisi ve çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle 6 ay önce ilköğretim okuluna giden 2 kızını da alarak Bartın'ın merkeze bağlı Serdar köyünde yaşayan babasının evine döndü. Bartın'da eşinden boşanmak için dava açan Rengiye M, Cumhuriyet Savcılığınca koruma altına alındı, herhangi olumsuzluğa karşı jandarma ekipleri zaman zaman ailenin evine giderek kontrollerini sürdürdü. Okullarından karnelerini alan 2 kız kardeş, babalarını telefonla arayarak, Zonguldak'a gitmek, akrabalarına karnelerini göstermek istediklerini söyledi. Bugün Bartın Adliyesinde boşanma davaları görülen ve ertelenen duruşmanın ardından Hasan M, eşinin kaldığı eve gitti, kızlarını alarak 67 LP 272 plakalı otomobiline bindirdi. Arabadan eşine seslenerek bir şey konuşacağını belirten Hasan M, olumsuz yanıt alınca otomobilden inerek kapının önüne geldi. Üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek eşini öldüren Hasan M, kızlarını otomobilden indirerek olay yerinden kaçtı. Babalarının annelerini öldürdüğüne tanık olan ve sinir krizleri geçiren kızlar, komşuları ve olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Rengiye M'nin battaniyeye sarılan cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan M'yi arama çalışmaları sürdürülüyor. Rengiye ve Hasan M'nin oğullarının bir ay önce askere gittiği, bir kızlarının da evli olduğu ve İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

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