Koruma altındaki kadın boşandığı eşi tarafından öldürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, hakkında koruma kararı bulunan 24 yaşındaki Esra Gövem, bir süre önce boşandığı eşi 25 yaşındaki Tolga Y. tarafından iki yaşındaki kızının gözü önünde öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nda Fatih Emrah Erdoğan’ın haberine göre, Edremit’te bir oto kiralama şirketinde çalışan Tolga Y., 3 yıl önce evlendiği ve mobilya halı satılan işyerinde çalışan Esra Gövem’den 5 ay önce boşandı. Mahkeme çiftin 2 yaşındaki kızları E.Y.’nin velayetini annesine verdi. Tolga Y., bugün saat 11.00 sıralarında mahkemenin hafta sonlarında görebilmesine izin verdiği kızını E.Y.’yi almak için boşandığı eşi Esra Gövem’in oturduğu Camivasat Mahallesi 32. Sokak’taki baba evine gitti. Çocuğu vermek için apartmanın önüne çıkan Esra Gövem ile boşandığı eşi Tolga Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tolga Y., cebinden çıkardığı bıçakla kızının gözü önünde Esra Gövem’i ikisi kalbi, biri de göğsünden olmak üzere üç bıçak darbesiyle yaralayıp, kızını da bırakarak kaçtı.

Çığlıkları duyup pencereye çıkan alt kat komşusu, Esra Gövem’in yerde yattığı görüp, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Bu sırada gelen Gökhan Gövem, ablasını yan taraftaki ekmek fırınına ait kamyonetle Edremit Devlet Hastanesi’ne götürdü ancak genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay Körfez Polis Merkezi’ne 200 metre uzaklıkta meydana gelirken, öldürülen Esra Gövem’in boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için hakkında koruma kararı bulunduğu, buna rağmen şüpheli kocanın kızını görmesine izin verdiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Tolga Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.