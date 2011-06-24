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KORUMA ALTINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI ZONGULDAK (A.A)

24 Haziran 2011 03:02

-KORUMA ALTINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI ZONGULDAK (A.A) - 23.06.2011 - Bartın'da, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açarak Cumhuriyet Savcılığınca koruma altına alınan eşini tabancayla öldüren kişi, Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Bartın jandarma ekipleri, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çatalağzı Polis Merkezi ekipleri ile birlikte Çatalağzı beldesinde ortak çalışma başlattı. Ekiplerin aramaları sonucu eşi Rengiye M'yi (42) tabancayla öldüren eşi Hasan M, beldedeki evlerine yakın bölgede saklandığı ormanlık alanda kaçtığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Hasan M, Bartın Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere Bartın Jandarma Karakoluna götürüldü. Bu arada hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, acil serviste bekleyen hasta ve yakınlarını başka bir bölüme aldı.  Zanlı, hastane çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısın?' sorusuna, 'Hayır değilim' karşılığını verdi. Bartın'da kendisinin yanı sıra çocuklarına da şiddet uyguladığı gerekçesiyle 6 ay önce boşanma davası açarak ilköğretim okuluna giden iki kızını alıp Serdar köyünde oturan babasının evine dönen ve Cumhuriyet Savcılığınca koruma altına alınan Rengiye M, eşi Hasan M. (53) tarafından iki gün önce tabancayla öldürülmüştü.

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