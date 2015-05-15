Koruma altındaki çocukların gizli bilgileri Deniz Feneri’ne emanet!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Deniz Feneri Derneği hakkında beraatla sonuçlanan dava döneminde, devlet koruması altındaki çocuklar ile ailelerine yapılacak ayni ve nakdi yardımlardan çocuk evlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak işbirliği protokolü imzaladığı ortaya çıktı. Protokol, kurum çatısı altındaki çocukların ve ailelerinin özel ve mahrem bilgilerinin Deniz Feneri Derneği’ne emanet edilmesi anlamına geliyor.

Zete’den Hülya Karabağlı’nın haberine göre, protokole çok sert tepki gösteren ve iptalini isteyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sosyal güvenliği ideolojik durusu ve yargı surecindeki faaliyetleri henüz sorgulanan Deniz Feneri ile yapılan bu protokol biz kadınları biraz daha korkutmuştur. Özellikle mevcut çocuk evlerinin fiziksel koşullarına katkı sağlaması konusunda ki madde ile devletin sorumluluğu taşeron firmaya yüklenmiştir. 13 yıllık iktidarı döneminde kadın konusunda geldiğimiz ve içinde bulunduğumuz koşulların siyasi alanda malzeme olarak kullanılmanın ötesinde güvensiz bir ortam olarak da değerlendirilmesi ve çözüm arayışlarının devletin güvenlik ağında aranması gerekirken yapılan bu protokol kamuyu da siyasileştirme adımıdır. Devletin elindeki gizli bilgilerin bir dernek eline verilmesi bu bilgileri farklı amaç ve kişilerin zor durumundan faydalanması olarak icraata yansıyacağı gün gibi aşikardır. Tüm kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi gereğine inanmakta ve nasılsa iyi niyet kuralları çerçevesinde halledileceği yazılan protokolün iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

17 Nisan işbirliği protokolü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği arasında iş birliği protokolün 17 Nisan’da imzalandığı belirlendi.

Bakanlık adına protokolü Müsteşar Nesrin Çelik, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Temindar Aytekin ile Deniz Feneri Başkanı Avukat Mehmet Cengiz imzaladı.

İmzalanan protokole göre, “İl Müdürlükleri tarafından yapılan sosyal inceleme neticesinde ekonomik yoksunluk yaşadıkları tespit edilen bireylere ve ailelere ayni ve nakdi yardım desteği yapılması, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla proje ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilmesi ve mevcut çocuk evlerinin fiziksel koşullarına katkı sağlanması” amaç olarak belirtildi.

Koruma altındaki çocuklara

ve ailelerine ayni ve nakdi

Protokolde Deniz Feneri’nin yükümlülükleri ise şöyle:

a) Koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan ailesi sosyal ve ekonomik destek ile desteklenerek ailesi yanına döndürülmesi uygun bulunanların ailelerine ihtiyaç halinde ev eşyası temin etmek,

b) Ev ihtiyaçları karşılanan aileleri İl Müdürlüğü tarafından sosyal ekonomik destek verilmesi uygun görülmesi halinde bu işlemler tamamlanıncaya kadar, ayni ve nakdi yardımlarla aileleri desteklemek,

c) Kurum bakımından ayrılan ve İl Müdürlüğü tarafından ayni yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen gençlere ayni yardımda bulunmak,

d) Ailelere maddi anlamda kendi kendine yetecek düzeye gelinceye kadar maddi destek vermek,

e) İl Müdürlüğü tarafından mevzuat doğrultusunda sosyal-ekonomik destek hizmeti uygun görülen çocuklara işlemler tamamlanıncaya kadar geçecek süre içerisinde dini bayramlar ve özel günlerde (Ramazan ve Kurban Bayramı vb.) denk gelinmesi halinde her bir çocuğa 100’er TL harçlık ve bayramlık giysisi vermek,

f) İhtiyaç duyulması halinde İl Müdürlüğündeki meslek elemanları rehberliğinde anne/baba ve çocuklar için konusunda uzman, Derneğin lisans eğitimli meslek elemanlarınca rehberlik hizmeti sunmak,

g) Mevcut çocuk evlerinin fiziki koşullarına Derneğin imkanları ölçüsünde katkıda bulunmak,

h) Protokol faaliyetlerini İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen koordinatör ile koordinasyon sağlayarak yapmak,

i) İşbirliği protokolü esaslarına göre ortaklaşa yürütülen faaliyetlerin ve projelerin, basın ve yayın kuruluşlarıyla, sanal ortamda paylaşılması, reklam ya da tanıtım amaçlı kullanılması durumunda Bakanlıktan yazılı onay almak, projenin tüm tanıtım giderlerini karşılamak,

j) Koruma ve bakım altında bulunan çocukların özel hayatlarının gizliliğini korumak amacıyla; bu protokol kapsamına giren faaliyetleri, Bakanlığın izni olmadan basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşmamak, reklam ya da tanıtım amaçlı kullanmamak, kullanılmasına müsaade etmemek,

k) Gerçekleştirilecek çalışmalarda Bakanlık mevzuatına bağlı kalmak,

l) Gerçekleştirilen bütün çalışmalarda, yapılacak etkinliklerin hiçbir kişi, kuruluş veya zümre lehine ya da aleyhine propaganda aracı olarak kullanılmamasına, özel hayatın gizliliğinin korunarak kişisel özgürlüklerin ve kişilik haklarının, ihlal edilmemesine hassasiyet göstermek,

m) Protokol kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bilgi ve fotoğraf paylaşımında, etik kurallar ile özel hayatın gizliliğini gözeterek, Bakanlığın onayı doğrultusunda hareket etmektir.