Koruma altındaki çocukları sosyal medyada paylaşan Savcı Sayan'a barolardan tepki: Her çocuk, siyasi çıkarlar kapsamında kullanılamayacak kadar kıymetlidir

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesaplarında sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ettiği görüntü ve videoları paylaştı. Sayan’ın paylaştığı görüntülere Şanlıurfa Barosu ve Diyarbakır Barosu’ndan tepki geldi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nce yapılan açıklamada, "Görünürlük ve reklam uğruna, çocukların görüntülerinin açıkça teşhir edilmesi çocuk algısından ne kadar uzak olunduğunun göstergesidir. Ve her bir çocuk, siyasi çıkarlar ve beklentiler kapsamında kullanılamayacak kadar kıymetlidir. İlgili videoların yayılmasının hakları ihlal edilen çocuklar için telafisi zor bir duruma sebebiyet vereceğinden bahisle, tepki göstermek için dahi olsa videoların paylaşılmamasını talep ettiğimizi kamuoyuna bildiririz" denildi.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nca yapılan açıklamada ise Sayan’ın, Çocuk Koruma Kanunu ve Birleşmiş Milletler nezdindeki uluslararası sözleşmelerde belirtilen çocuğun üstün yararı ve mahremiyetinin mutlak suretle korunması hususunu ihlal ettiğini belirterek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sorumsuzluğun hiçbir şekilde kabul edilmesi ve izahı mümkün değildir"