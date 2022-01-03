Koruma altındaki çocukları sosyal medyada paylaşan Savcı Sayan'a barolardan tepki: Her çocuk, siyasi çıkarlar kapsamında kullanılamayacak kadar kıymetlidir

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesaplarında sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ettiği görüntü ve videoları paylaştı. Sayan’ın paylaştığı görüntülere Şanlıurfa Barosu ve Diyarbakır Barosu’ndan tepki geldi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nce yapılan açıklamada, "Görünürlük ve reklam uğruna, çocukların görüntülerinin açıkça teşhir edilmesi çocuk algısından ne kadar uzak olunduğunun göstergesidir. Ve her bir çocuk, siyasi çıkarlar ve beklentiler kapsamında kullanılamayacak kadar kıymetlidir. İlgili videoların yayılmasının hakları ihlal edilen çocuklar için telafisi zor bir duruma sebebiyet vereceğinden bahisle, tepki göstermek için dahi olsa videoların paylaşılmamasını talep ettiğimizi kamuoyuna bildiririz" denildi.
Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nca yapılan açıklamada ise Sayan’ın, Çocuk Koruma Kanunu ve Birleşmiş Milletler nezdindeki uluslararası sözleşmelerde belirtilen çocuğun üstün yararı ve mahremiyetinin mutlak suretle korunması hususunu ihlal ettiğini belirterek şu ifadeler kullanıldı:
"Söz konusu evlerde ailesi veya şiddet faili tarafından aranan çocukların bulunabilme ihtimali gözardı edilerek yapılan bu sorumsuzluğun hiçbir şekilde kabul edilmesi ve izahı mümkün değildir. Çocukların siyasi amaçlar ve çıkarlar doğrultusunda bir araç olarak kullanılması, 'Niyetimiz kötü değil, iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz' şeklinde meşrulaştırılamaz. Niyet her ne olursa olsun çocukların ifşasına neden olacak hiçbir paylaşımı kabul etmiyor, çocuklarla ilgili herhangi bir veri veya paylaşımın yapılmamasını ve çocukların üstün yararı gereği bahse konu görüntü ve videoların derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Çocukların gizliliğine önem verilmeli.”
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Çocukların haklarını ihlal eden hukuktan, çocuk algısından, çocuğun üstün yararı ilkesinden uzak bu tavrı kabul etmiyoruz” denilerek Sayan’a sert sözlerle tepki gösterildi.
"Kurum koruması altında olan çocuklar ile yoksul çocuklar teşhir edilmiştir"
"Ağrı Belediye Başkanı'nın sosyal medya hesaplarında sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ettiğini ve yeni yılda çocukları sevindirdiğini duyurduğu videoları endişe ile izlediğimizi belirtmek isteriz. Kurum korumasında olan çocukların bilgilerinin gizliliğine önem verilmesi gerekmektedir. Aksi tutum çocukların kişisel verilerinin korunmasının ihlaline ve çocuk istismarına sebep olacaktır. Yine yoksulluk ile mücadele eden çocuklara yapılan yardımın aleni olarak duyurulması da çocukları örselemektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuğun üstün yararı her şeyden önce gelmektedir. İlgili videolarda çocuğun üstün yararı ilkesinden uzak bir yaklaşımla kurum koruması altında olan çocuklar ile yoksul çocuklar teşhir edilmiştir. Çocukların haklarını ihlal eden hukuktan, çocuk algısından, çocuğun üstün yararı ilkesinden uzak bu tavrı kabul etmiyoruz. Görünürlük ve reklam uğruna, çocukların görüntülerinin açıkça teşhir edilmesi çocuk algısından ne kadar uzak olunduğunun göstergesidir. Ve her bir çocuk, siyasi çıkarlar ve beklentiler kapsamında kullanılamayacak kadar kıymetlidir. İlgili videoların yayılmasının hakları ihlal edilen çocuklar için telafisi zor bir duruma sebebiyet vereceğinden bahisle, tepki göstermek için dahi olsa videoların paylaşılmamasını talep ettiğimizi kamuoyuna bildiririz."