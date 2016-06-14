Koruma altına alınan tarihi evler çürüyor

Kütahya'nın Simav ilçesindeki, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun koruma altına aldığı 28 ev, yüksek maliyetli restorasyonu nedeniyle kaderine terk edildi. Simav Belediyesi can ve mal güvenliğine dikkat çekmek için yapıların duvarlarına 'Dikkat bu binaya yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı levha astı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu birkaç yıl öncesinde yaptığı incelemede Simav'da yaklaşık 156 ahşap evi tarihi yapı oldukları gerekçesiyle koruma altına aldı. Tarihi evlerin sahiplerinin duruma itirazı nedeniyle kurul ilçede yeniden inceleme başlattı. Tarihi ev oldukları belirlenen yapı sayısı daha sonra 28'e düştü. Kurul hak sahiplerine koruma altına aldığı toplam 28 tarihi yapının ancak eski şekline sadık kalınması kaydıyla yeniden yapılmasına izin verilebileceğini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Yenen’in haberine göre,yüksek maliyeti nedeniyle hak sahipleri tarihi evlerin eski şekline uygun bir şekilde yeniden restorasyonuna yanaşmayınca bir zamanların en gözde mekanları olan tarihi evler koruma altında iken yıkılmaya ve tarih sahnesinden silinmeye başladı.

“Dikkat bu binaya yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır”

Tarihi evlerin harabeyi andıran görüntüleri, kaplıcaları ile ünlü kentte şifa bulmak için gelen turistleri de rahatsız etmeye başladı. Simav Belediyesi ise can ve mal güvenliği açısından vatandaşların hayati tehlikesine karşı dikkat çekebilmek için sadece bu yapıların duvarlarına 'Dikkat bu binaya yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı levha astı.

Olumsuz görüntülerin kendilerini çok rahatsız ettiğini ifade eden AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Yasalar karşısında elimiz kolumuz bağlı. Ancak tarihi evini eskisine sadık kalmak kaydıyla yeniden yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na müracaat ettikleri takdirde kurul kendilerine proje desteği veriyor. Ne yazık ki bu güne kadar hiçbir vatandaşımız bu yönde bir talep de bulunmadığı için tarihi evlerimiz gözümüzün önünde yıkılıp gidiyor, içimiz yanıyor" dedi.