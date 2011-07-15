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Korucunun iddiası: Yangını havadan atılan bombalar çıkardı

Genelkurmay Başkanlığı'nın, Silvan'daki saldırıda 13 askeri şehit eden olayı “PKK'lıların ormanlık alanda attığı el bombalarının çıkardı

15 Temmuz 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'nın, Silvan'daki saldırıda 13 askeri şehit eden olayı “PKK'lıların ormanlık alanda attığı el bombalarının çıkardığı yangın”a bağlamasına karşı “bombardıman” iddiası ortaya atıldı. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, adını açıklamadığı bir korucuya dayandırdığı haberde, yangını havadan atılan bombaların çıkardığını öne sürdü. Ajans, TSK'nın 7 olarak açıkladığı çatışmada ölen PKK'lı sayısının da 2 olduğunu iddia etti. 


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Fırat Haber Ajansı, adını açıklamadığı korucunun Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyündeki çatışmaya “yakından tanık olduğunu” öne sürdü. Ajansbın haberine göre korucu şunları söyledi:

“Operasyonlar zaten 3-4 gündür devam ediyordu. Öğlen saatlerinde Şelıma'ya yakın bir yerde çatışma çıktığını telsizden duyduk. Ancak biz çatışma bölgesine gitmedik. Olay zaten pusu falan değildi. Dışarıdakiler öğlen saatlerinde ya da gündüz pusu atmazlar, risklidir. İlk çatışmadan sonra bölgeye komandolar ve diğer askeri birlikler sevk edildi, köy yollarına askerler yerleştirerek kimsenin bölgeye girmesine izin vermediler. 15-20 kilometrelik bir alan. Telsizlerden iki grup ve 20'den fazla kişiden falan bahsediyorlardı.

Şelıma'daki çatışma ardından bölgeye giden komandolar ile diğer askerler çatışmaya girdi. Silah sesleri her yerden duyuluyordu. Helikopterle bölgeye atılan askerler de oldu. Gerillalar ile askerlerin mevzileri iç içe geçmişti. Daha sonra iki savaş uçağı bölge üzerinden bir tur attı. Silvan üzerine doğru tur attıktan sonra tekrar geri dönüp alanı bombaladıktan sonra geri döndüler. Bombalamanın ardından telsiz konuşmalarında rütbeliler küfürlü konuşuyordu. Daha sonra büyük yangın çıktığını gördük.” 



“13 askerin el bombası ile ölmesi için, 13 askerin de aynı yerde bulunmaları gerektiğini” belirten korucu, "Operasyonlarda askerler ya da korucular yan yana yürümez. En az 20 metre aralıkla yürürler. El bombasının bırakın yangın çıkarmasını, 13 askeri öldürmesi mümkün değil" şeklinde konuştu. 

Şehit düşen askerlerin otopsilerinin ve olay anındaki rütbelilerin telsiz konuşmalarının yayınlanmasını isteyen korucu acılı asker ailelerine çağrıda bulunarak, "Onların da anne babaları var, sevdikleri var, çocukları var belki. Çatışmadan değil, bombalama sonucu öldüler. Sorumluları kimse yargılansın. Gerekirse bizler ve diğer korucular da ifade veririz" dedi. 

Fırat Haber Ajansı, Silvan Devlet Hastanesi'nde cesetleri bulunan iki PKK'lının “tamamen yanmış” olduğunu da kaydetti. 



 

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