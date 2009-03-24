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Koruculardan tutuklanan Atak'a destek

Cizre'de korucular, eski Belediye Başkanı ve Korucubaşı Kamil Atak'ın tutuklanmasını havaya ateş açarak protesto etti

24 Mart 2009 02:00

Cizre eski Belediye Başkanı ve Korucubaşı Kamil Atak'ın Diyarbakır'da tutuklanmasının ardından Cizre'de korucular, tutuklanmayı havaya ateş açarak protesto etti. 

Kamil Atak tutuklandı

Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde Kalaşnikoflarla havaya ateş açılması sırasında korkan bazı vatandaşların evlerine kaçtı. Yoğun yağmur yağışı ve havanan karanlık olması nedeniyle silah seslerinin ilçede heyecan yaratırken, polis ekipleri mahalleye sevkedildi.

Yaklaşık 15 dakika aralıklarla duyulan silah sesleri polis ekiplerinin mahalleye gitmesiyle sona erdi. Polis, silah atılmasıyla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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