Koruculardan tutuklanan Atak'a destek

Kamil Atak tutuklandı

Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde Kalaşnikoflarla havaya ateş açılması sırasında korkan bazı vatandaşların evlerine kaçtı. Yoğun yağmur yağışı ve havanan karanlık olması nedeniyle silah seslerinin ilçede heyecan yaratırken, polis ekipleri mahalleye sevkedildi.Yaklaşık 15 dakika aralıklarla duyulan silah sesleri polis ekiplerinin mahalleye gitmesiyle sona erdi. Polis, silah atılmasıyla ilgili araştırmasını sürdürüyor.