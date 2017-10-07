Koruculara patlayıcı eğitim verildi

Hudayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak İlçesi\'nde görevli güvenlik korucularına jandarma tarafından PKK terör örgütünün yoğun olarak kullandığı el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı 5 günlük eğitim verildi. Kuvenlik korucuları patlayıcılara karşı detaylı bilgilendirildi.

Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı, terörle mücadelede etkinliği arttırmak için, PKK terör örgütünün son yıllarda sıklıkla kullandığı saldırılar arasında yer alan el yapımı patlayacı ve mayınlı saldırıları hakkında 500 güvenlik korucusuna eğitim verdi. 5 gün süren eğitimde, güvenlik korucularına el yapımı patlayıcı ve mayınlar ile ilgili detaylı bilgiler verildi. PKK terör örgütünün el yapımı patlayıcı hazırlanırken kullandığı malzemeler, patlayıcıların tespitinde uygulanacak harekat tarzları ve bu saldırılara maruz kalındığında uygulanacak yöntemler, detaylarıyla tek tek anlatıldı. Ayrıca intikaller sırasında alınacak tedbirler konusunda da bilgi verildi.

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