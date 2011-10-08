Korucular PKK'ya yardım mı ediyor?

T24 - Hakkâri Çukurca'da 17 Ağustos'ta gerçekleşen 10 askerin şehit düştüğü mayınlı saldırı sonrasında, il emniyet müdürlüğüne 'gizli tanık' olma talebiyle ifade veren bir kişi, korucuları PKK'lı teröristlere yardım etmekle suçladı.



Sabah'ın haberine göre, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran ve kimliğinin gizli tutulmasını talep eden söz konusu kişi, doğu illerindeki korucuların büyük çoğunluğunun aldıkları maaşın bir bölümünü PKK'ya vergi olarak ödediğini belirterek "Birçok korucu devletten aldığı aylık 750 liralık maaşını PKK'ya veriyor. Ayrıca PKK'nın erzak ihtiyacını da bazı korucular sağlıyor" dedi.

PKK'yla işbirliği içindeler



Bölgede görev yapan bazı korucuların uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği içine girdiğini öne süren gizli tanık, iddialarını şöyle sürdürdü: "Korucular kaçakçılara sırtçılık yapıyorlar. Günlüğü 500 euroya sırtlarında eroin taşıyorlar. Kaçakçı sınıra kadar malı getiriyor. Güvenli geçiş sağlamak için koruculara para veriyor. Korucularda sırtlarında onar kiloluk eroini Jandarma ve polis kontrollerinden rahatlıkla geçiriyorlar. Korucular 4 kişilik guruplar oluşturarak günde 40 kilo eroin geçiriyor."

"Yanlış yönlendiriyorlar"



Korucuların bankamatik memurları gibi çalıştıklarını savunan söz konusu kişi, "Görev yerinde bulunmayan korucular var. Devletten maaşlarını alıyorlar ama şehirde oturuyorlar. Bazı korucular ise günün belli saatlerinde görev bölgelerine gelerek kısa süre sonra ayrılıyorlar. Korucular bazen asker ve polisi yanlış yönlendiriyorlar. PKK'lılar ile iş birliği içinde olanlar var. Görevleri gereği istihbarat toplamaları gerekirken bu bilgileri güvenlik güçlerinden saklıyorlar" dedi.

