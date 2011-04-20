-KORUCULAR KONGRESİ HAKKARİ'Yİ KARIŞTIRDI HAKKARİ (A.A) - 20.04.2011 - Hakkari'de Geçici Köy Korucuları Derneğinin kongresinde ve kent merkezinde çıkan olaylarda 1'i polis 4 kişi yaralandı. Geçici Köy Korucuları Derneğinin 2. Olağan Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı. İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede, adayları destekleyen gruplar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kongrenin yapıldığı salona çok sayıda polis sevk edildi. Salonda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, koruculara müdahale ederek salondan çıkardı. Dernek binasının önünde yeniden karşılaşan gruplar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Polisin biber gazı ile müdahalede bulunduğu olaylarda, bazı korucular havaya uyarı ateşi açtı. Olaylarda, 1 polis memuru ile 3 korucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan çok sayıda korucu, polisler tarafından gözaltına alınırken, kentteki gerginlik devam ediyor.