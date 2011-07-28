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Korucubaşı öldürüldü, ilçe karıştı

Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde PKK tarafından tehdit edilen korucu başı 40 yaşındaki...

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde PKK tarafından tehdit edilen korucu başı 40 yaşındaki Hacı Alan’ın ilçe merkezinde tabanca ile öldürülmesi üzerine korucular havaya ateş açtı. Esnafın kepenk kapattığı ilçe merkezinde korucular ve özel harekat timleri sokaklara girerek saldırganın peşine düştü. İlçede gerginlik devam ediyor. 

Karlıova İlçesi’ndeki Fatih Caddesi’ndeki olay bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Taşlıçay Köyü korucubaşı Hacı Alan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından başına tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Başına 3 kurşun isabet eden Alan’ın yere düşmesinden sonra saldırgan 4 kez daha ateş açtı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan korucubaşı Hacı Alan öldü.

Saldırının ardından ilçe merkezinde bulunan ve ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Köyü’ndeki korucuların gelmesi ile korucu sayısı 25’i buldu. Alan’ın öldüğünü duyan korucular iddiya göre havaya rast gele ateş açtı.

Olayın ardından ilçe merkezinde esnaf kepenk kapatırken, korucular ve özel harekat timleri ara sokaklara girerek operasyon başlattı. Korucuların ara sokaklara grimesi ile silah seslerinen geldiği duyuldu. Taşlıçay Köyü korucubaşı Hacı Alan’ın PKK tarafından tehdit edildiği, son olarak bir hafta önce Karlıova ilçesi Hasanova Köyü’nde 1 PKK’lının öldürülmesinden PKK’ya yakın internet sitelerinin Alan’ı sorumlu tutukları belirtildi.



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