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Korucu: Roket otobüsün önünden girdi, arkasından çıktı

Bingöl-Muş karayolunda pusu kuran PKK’lılar 10 askeri şehit etti, 6’sı ağır 60 asker de yaralandı.

18 Eylül 2012 22:33

 

Bingöl-Muş karayolunda pusu kuran PKK’lılar, askeri bir konvoyun geçişi sırasında roketle saldırdılar. İsabet alan bir otobüs alev alarak yandı. Otobüs içerisinde bulunan 10 asker şehit oldu, 6’sı ağır 60 asker de yaralandı. Olaya tanık olan korucu, "Roket otobüsün önünden girdi, arkasından çıktı” dedi.
 
Sağlık ve yasal iznini bitiren askerler Elazığ toplanma merkezinden alınarak 5 sivil otobüs ve 10 zırhlı askeri aracın refakatinde yola çıktı. Bingöl’e 16 kilometre uzaklıktaki Bingöl-Muş karayolunda Kardeşler köyü yakınlarında rampalı bir yolda virajı dönerken araçların yavaşlaması üzerine, pusu kuran PKK’lılar yol kenarındaki meşelerle kaplı bir tepeden saat 12.30 sırasında roketatarlı saldırı düzenledi.
 
İlk saldırı sırasında asker taşıyan bir otobüsün isabet alması sonucu durunca ardından ikinci kez roketli saldırı yapıldı. İsabet alan otobüs yanarak alev topuna dönüştü. Ardından gizlendikleri meşeler arasında uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Otobüs içerisinde bulunan 10 asker şehit olurken, 6’sı ağır olmak üzere 61 asker de yaralandı. 4 Asker Solhan, 4 asker Muş, 5 asker de hava helikopteriyle Elazığ, Erzurum ve Malatya’daki Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
 
 

'3 kişiydiler'

 
 
Görgü tanığı Solhan ilçesi korucusu Fuat Özel, Solhan’dan Bingöl’e gelirken karşı tarafta askeri konvoya 50 kilometre mesafedeydim o sırada, bir patlama oldu. Hemen yolun solundaki bir tepeden Önce roket attılar. Roket otobüsün ön camından girip arkadan çıktı. 3 kişiydiler sonra ateş açtılar. 5 otobüsü de taradılar. Çatışma sırasında 2 otobüs şoförü 5 kilometre ilerideki çavuşlar köyüne gitti. İçerisinde 24 yaralı vardı. Bende peşlerinden gittim. Sonra yaralı askerleri kendi aracımla Çavuşlar köyünün 1 kilometre ilerisindeki sağlık ocağına aracımla taşıdım. Solhan jandarmasından yardım istedim”
 

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