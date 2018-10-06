Korucu, nöbet kulübesinde ölü bulundu

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda takviye kuvvet amacıyla görevlendirilen geçici güvenlik korucularından evli ve 1 çocuk babası Ahmet Köşger (24), nöbet kulübesinde ölü bulundu. Köşger\'in kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, belirli bir plan dahilinde İlçe jandarma Komutanlığı\'nda nöbet ve hazır kıta hizmetlerinde görevlendirilen geçici güvenlik korucularından Ahmet Köşger, saat 05.00 sıralarında arkadaşlarının yanından ayrılarak nöbet kulübesine geçti. Köşger, uzun zaman geçmesine rağmen dönmeyince arkadaşları merak ederek kulübeye gitti. Arkadaşları, Ahmet Köşger\'i yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köşger\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Köşger\'in kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirirlerken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna konuldu.



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