Korucu Metinan aşireti BDP'ye katıldı

Yaygın olarak Derik İlçesi nüfusunda bulunan ve geçmişte PKK ile şiddetli çatışmalar yaşayan Metinan Aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli, ilçeye bağlı 58 köyde yaşayan yaklaşık 5 bin kişi ile birlikte BDP'ye geçti.

Mardin Bağımsız Milletvekili ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, Başkan Vekili adayı Süryani asıllı Februniye Akyol, Derik'te, Metinan Aşireti'nin BDP’ye katılımı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, törende, Mardin il ve ilçeler ile belde başkan adayları da hazır bulundu. BDP Derik ilçe yöneticileri ile kalabalık grup tarafından Türk ve beraberindekiler, ilçedeki seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. 1990'lı yıllarda DYP, MHP ve Genç Parti 'de siyaset yürüten ve bu yıllarda PKK 'ya karşı etkin mücadele içinde yer alan Metinan Aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli, Derik'e bağlı 30, Mazıdağı'na bağlı 4, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı 24 köy olmak üzere toplam 58 köyde yaşayan yaklaşık 5 bin aşiret üyesiyle birlikte BDP'ye katıldı.

‘Birlik ve beraberlik pekişti’

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk ise Metinan Aşireti'nin BDP'ye katılımıyla Kürt halkının birlik ve beraberliğinin pekiştiğini söyleyerek, "Bu topraklardaki amacımız beraberlik ve barıştır. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece özgürlüğümüzü de elde edeceğiz. Bizler bu topraklarda Mihelmi, Süryani ve Arap kardeşlerimizi de kucaklayarak yaşamak istiyoruz. Türk halkı ile herhangi bir düşmanlığımız yoktur. Düşmanlığımızı yaratan sisteme karşıdır. Bu coğrafyada herkes birbirlerini kucaklamalı ve özgürlük mücadelesine yürümeliyiz. Bu seçim bizim için bir referandumdur. Tüm diğer bölgelerdeki partilerin hep dikkatleri bu bölgeye yoğunlaşmıştır. Kendi bölgelerinde ne kadar oy alırlar, kendilerini nasıl ispatlayabilirler? diye izliyorlar. İşte bizler de bunun için birlik olmalıyız. Sayın Öcalan özgürlük ve eşitlik için büyük fırsatlar verdi. Bizler bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Bizlere katılarak desteklerini sunan Metinan Aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli ile birlikte katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seçim bürosunda Ahmet Türk ile yakın diyalog içerisinde olduğu gözlenen Temelli, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Geçmişi unuttuk. Yaklaşık 10 yıldan beri hiçbir partide siyaset yapmıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimde halkımızla birlikte seçime girme kararı aldık. Belki biraz geç oldu ama halkımızla iç içe daha güçlü olarak seçimden başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Mardin ve Diyarbakır arasında kalan bir çok ilçede 60'ın üzerindeki köyde yaşayan Metinan Aşireti üyeleri, 1990'lı yıllardan beri köy koruculuğu yaptığı ve çeşitli tarihlerde PKK'lılar ile girdikleri çatışmalarla biliniyor.