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Korucu, iki çocuğu vurdu!

Batman'da yaşanan olayda korucu gözaltına alındı

10 Mayıs 2017 00:14

Batman’da bir korucu iki çocuğu evde uykuları sırasında vurdu.

dihaber’de yer alan habere göre, Gercüş’ün Aynkef beldesinde E.K. ve V.D.K. adlı kardeşler, evde uyudukları sırada A.E. isimli korucu tarafından silahla vuruldu.

Beldede ikamet eden A.E. isimli korucunun, sabaha karşı akrabası olan Hayrettin Dündar K.’nin evinin önüne geldiği, A.E. evin penceresinden içeriye doğru av tüfeğiyle ateş açtığı öne sürüldü. 

Yaralı çocuklar çağrılan ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edilen çocukların durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Çocuklara ateş açan korucu A.E. gözaltına alındı.

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