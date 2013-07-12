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Ekonomi

Korucu aylıkları ve muhtarların aldığı ödenek artırıldı

TBMM'de kabul edilen önerge ile 55 yaşını doldurduğu için görevleriyle ilişiği kesilen geçici köy korucularının aylıkları ile muhtarların aldığı ödenek miktarı artırıldı

12 Temmuz 2013 03:32

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.
AK Parti, CHP ve MHP, köy korucularının aldıkları aylıkların iyileştirilmesine yönelik ortak önerge verdi. Kabul edilen önergede 55 yaşını doldurduğu için görevleriyle ilişkileri kesilen geçici köy korucularına Sosyal Güvenlik Kurumu'nca bağlanan aylık miktarı artırılıyor. 
Buna göre, 55 yaşını doldurduğu için görevleriyle ilişkileri kesilen köy korucularının en düşük aylıkları, 383,96 liradan 652,72 liraya; en yüksek aylık miktarı ise 614,33 liradan 883,10 liraya yükseltildi.
Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, muhtarların aldıkları ödenek tutarının artırılması konusunda da ortak önerge verdi.
Kabul edilen önergeye göre, köy ve mahalle muhtarlarının aldıkları 460, 75 liralık ödenek tutarı, Bakanlar Kurulu yetkisiyle 875 liraya kadar çıkarılabilecek.a
 

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