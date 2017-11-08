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Korucu, arıza yapan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken şehit oldu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, yolda otomobili arızalanan sürücüye yardım etmek isteyen, petrol boru hattında görevli güvenlik korucusu 35 yaşındaki Mehmet Müjde, bir hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu

08 Kasım 2017 15:12

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, yolda otomobili arızalanan sürücüye yardım etmek isteyen, petrol boru hattında görevli güvenlik korucusu 35 yaşındaki Mehmet Müjde, bir hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 ZT 133 plakalı otomobil arızalandı. Bölgedeki petrol boru hattında görevli güvenlik korucusu Mehmet Müjde, 01 VAD 59 plakalı kamyonetle arızalanan otomobilin yanına geldi. Müjde, otomobil sürücüsüne yardım için kamyonetten indi. Bu sırada, Şanlıurfa yönünden gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 54 AB 840 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarında park halindeki arızalı otomobile, ardından da güvenlik korucusu Mehmet Müjde\'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Müjde, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole düşerek şehit oldu.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Mehmet Müjde\'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk bölgeye gelerek Müjde\'nin yakınlarına başsağlığı diledi.
KAYIP TABANCA İÇİN SEFERBER OLDULAR
Şarampole düşerek hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Müjde\'nin üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabanca da kaza anında kayboldu. Jandarma ve Müjde\'nin yakınları çevrede arama yaptı ancak tabanca bulunamadı. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Mehmet Müjde\'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Müjde\'ye çarpan hafif ticari aracın sürücü Mehmet Ö. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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