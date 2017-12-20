T24 LogoT24 Logo
Gündem

Korucu adayından 40 bin lira rüşvet alan 4 kişi tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, köy korucusu olmak için başvuran E

20 Aralık 2017 14:32

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, köy korucusu olmak için başvuran E.S.\'den 40 bin lira rüşvet alan 1\'i muhtar, 2\'si memur 4 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Palanlı köyünde köy koruyucusu alımında bazı kişilerin rüşvert aldığını ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla; köy muhtarı Ömer Ç., valilik çalışanı 2 memur ve 1 belediye görevlisinin korucu olmak için başvuru yapan E.S.\'den 40 bin lira rüşvet aldığını belirledi. Gözaltına alınıp Jandarma Komutanlığı\'nda rüşvet aldıklarını itiraf eden 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANJandarma KomutanlığıPalanlıEkiplerGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24