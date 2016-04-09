Fehmi Koru: Savaş 17-25 Aralık'tan değil, cemaat okullarıyla TÜRGEV'in dindar nesil yetiştirme kavgasından çıktı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci Fehmi Koru’nun 17 - 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları’ndan sonra yaşanan süreci anlattığı “Ben böyle gördüm” adlı kitabında, AKP ile Fethullah Gülen cemaatinin arasındaki kavganın gerçek sebebinin dindar nesil yetiştirme savaşı olduğunu belirterek, savaşın cemaat okulları ve TÜRGEV arasında yaşandığını belirttiğini yazdı.

Özkök’ün bugün (9 Nisan 2016) yayımlanan “Bak kardeşim o lafın aslı şu” başlıklı yazısı şöyle:

Biz erkekler bal gibi biliyorduk ki, erkekçe dilinde "önüne yatmak" diye bir kavram yoktur.

Erkeğin kadının altına yattığı pozisyonlar da olduğu halde, o pis erkekçe lafın aslı “altına yatmak” olarak kalmıştır.

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- Biz erkekler bal gibi biliyorduk ki, o lafın mucidi, adı yolsuzluğa karışan bir erkek bakanın, başka bir erkek için yapacağı fedakârlığı anlatmak gayesiyle icat ettiği pis bir laftır...

- Biz erkekler, o lafı bir erkeğin ağzından duyduğumuzda, aklımıza altına yatmak fiili gelmemişti.

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- Biz erkekler biliyorduk ki, iktidar trol ve troliçeleri, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini, kadın bakanın tecavüz olayını örtmek amacıyla kullandığı “bir kerecik” gibi pis bir lafı perdelemek için saptırmaktadır.

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Yine de Kılıçdaroğlu’na “Bu laf size yakışmadı” dedik...

Çünkü zannettik ki bize de, ona da yakışan budur.

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- Ben dahil, biz erkekler kabul edelim ki...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “önüne yatmak” sözleri ile ilgili en güzel, en tarafsız ve en cesur yazıyı Ayşe Arman yazdı...

Niye en güzel ‘önüne yatmak’ yazısını Ayşe Arman yazdı

- Çünkü biz erkek takımı kompleksliyiz.

İşin ucunda kadın oldu mu, otomatik vitese takıyoruz.

Bir kısmımız otomatik olarak kadının tarafında yer alıyoruz.

Bir kısmımız ise tabiatın kendine verdiği primitif içgüdü ile anında hırbo bir erkek haline dönüşüyor.

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- Çünkü, biz erkek takımı oportünistizdir.

Biliriz ki CHP’ye ve başkanına vurmanın hiç riski yoktur.

Bazılarımız bunu, korkutma dozunu giderek arttıran iktidara, “Bakın ne kadar tarafsızız” deme fırsatı olarak görüp üzerine balıklama atlarız.

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- Çünkü bu yazıyı ancak, kadınlık kompleksi de, iktidara yaranma oportünizmi de olmayan bir kadın yazabilirdi.

Cesur bir kadın...

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Onu da Ayşe Arman yazdı…

Bilmediklerimiz - Fethullah Gülen Papa’ya yazdığı mektubun altına ne imzası atmış

- Fethullah Gülen, Papa İkinci Jean Paul’e yazdığı mektubun altına şu isimle imza atmış: “Rabb’ın aciz kulu.”

- Fehmi Koru, arabuluculuk için Pensilvanya’ya giderken uçak ve otel paralarını kendi cebinden ödemiş.

- İlk Abant toplantısını tanıtmak için hazırlanan “Demokratik manifesto”yu Fehmi Koru kaleme almış.

- 17 üniversite: Cemaat’e ait 17 üniversite kurulmuş ve hepsinin kuruluş izninin altında Tayyip Erdoğan’ın imzası varmış.

- Gülen, hayatında bir kere oy kullanmış. Onda da Turgut Özal’ı İzmir’den aday gösterdiği için Erbakan’ın MSP’sine oy vermiş (1977).

- Fethullah Gülen, 12 Eylül askeri darbesinde arandığı günlerde Ankara’da Alaaddin Kaya’nın evinde saklanmış.

Fehmi Abi’den bugünün muktedirine altın öğüt

“Dün önemli bir süreci yürütürken kuralsız davranışlara sapanlara bugün aynı türden bir muamele uygun görülüyorsa, bugün ellerine fırsat geçenler yanlışa saptıklarında, yarın onların başına gelen de farklı olmayabilir.”

Aralarındaki fark

- Cemaat seçime girmeyen, dolayısıyla seçimle gitmesi mümkün olmayan bir olgu.

- Erdoğan seçime giren dolayısıyla seçimle gitmesi mümkün bir siyasetçi.

Hangisi kazanırsa Türkiye kaybeder

Fehmi Koru’nun kitabını bitirip kapağını kapattıktan sonra, bu savaşın dışında bir insan olarak düşündüm.

Fethullah Gülen-Tayyip Erdoğan savaşında kim kazandı, kim kaybetti..

Benim cevabım şu: Cemaat kaybetti, Erdoğan kazandı...

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Kafamdaki ikinci soru şuydu: Bu savaşın nedeni 17 ve 25 Aralık yolsuzluk tapeleri miydi?

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Fehmi Koru “Bu kadar basit bir şey olamazdı” diyor.

Tabii ki bütün bunların dışında bir insan olarak şaşırdım.

Yolsuzluk, Gülen için mi, Erdoğan için mi, yoksa kitabın yazarı Fehmi Koru için mi “basit” bir şeydi?

Anlamadım... Üçüncü soruya geçtim.

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Fehmi Koru’ya göre bu savaşın gerçek nedeni şuymuş:

“Dershaneler, yurtiçi ve dışı okullar, Türkçe olimpiyatları ve yeni nesil yetiştirme gayretleri...”

Dindar nesil yetiştirme savaşı...

Yani Cemaat okulları ile TÜRGEV kavgası...

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Tabii ki devlet kazansın istiyorum.

Biliyorum ki

“Devlet içinde devlet olmaz...”

İyi de devletin kendisi bir zulüm, adaletsizlik, gaddarlık, vicdansızlık kalesi haline gelmişse...

Demokrasi, adalet, vicdan, zulme son verme söz konusu değilse eğer...

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Bu savaşın kazananı Türkiye olabilir mi…

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