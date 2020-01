Fehmi Koru: Başbakan'ın, asabını bozacak köşe yazarlarını okumadığını tahmin ediyorum

Fehmi Koru, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "asabını bozacak, önyargılı olduğunu düşündüğü köşe yazarlarını okumadığını" tahmin ettiğini söyledi. Koru, Ergenekon davasında tanık olarak bilgisine başvurulan ve sivil otoriteye karşı bazı girişimleri anlatan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün anılarını yazmasını isterken, bunun için kamuoyunun "bunları biliyordun da niye bir şey yapmadın" diye soru sormama sözü vermesini önerdi.

Fehmi Koru, Başbakan Erdoğan'ın A Haber- ATV ortak yayınında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. A Haber'den yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü Selin Ongun’un sunduğu "Bi Sormak Lazım" programına katılan Koru'nun bazı açıklamaları şöyle:

'Başbakan bazı köşe yazarlarını okumuyor'

Benim gördüğüm hissettiğim medya konusunda şu. Başbakan bazı gazeteler, bazı yorumcular diyor ya, bir kısım medya diyor ya, onları okumuyor büyük ihtimalle. Yani asabını bozacağı için, önyargılı yaklaştıklarını bildiği için onları okumuyor. Ama bilgi sahibi. Türkiye’de tartışılmakta olan konular neler? Mesela tırnak içerisinde işkenceci bir polis müdürü, okumanıza gerek yok. Nereye giderseniz gidin kulağınıza mutlaka çalınan bir olay olarak karşınıza çıkıyor. En eksantrik yorumlar bile bulunduğunuz ortamda siyasiyseniz mutlaka konuşuluyor. Zannediyorum oralardan bilgi sahibi oluyor. Aslında rahatsız etmek amacıyla yazılmış yazılar, atılmış manşetler varsa onları bizzat görmediği gibi bir kanaate sahibim. Herhangi bir bilgiye sahip değilim, sadece tahminimi söylüyorum.

'Kamuoyu soru sormama sözü versin, Özkök anılarını yazsın'

İnşallah Hilmi Özkök anılarını yazar. Daha genç, sağlıklı olduğu da anlaşılıyor. “Niye bunları biliyordun da bir şey yapmadın?” sorusunu sormayacağımıza bizler de kamuoyu olarak söz verelim. Ve yazsın. Her şeyi yazsın, her şey bilinsin, bir şeylerin bir daha tekerrür etmesini istemiyorsak o şeyleri başkalarıyla da paylaşmamız lazım. Eğer paylaşmazsak, başkalarının önünde sergilemezsek o yanlışlıkları, o yanlışlıklar başkaları tarafından da yapılır. Tarih bizde maalesef bundan dolayı sürekli tekerrür ediyor.

'Devlet içinde sonsuza kadar sır olmaz'

Yayınlayacaktır. (Başbakan Erdoğan) Tutuyorsa bir defter, bir şeyler yazılıyorsa oraya… Yayınlayacaktır. Bugün kıymalı yumurta yedim bile yazsa ve bir başbakansa onu yazan onun bir değeri vardır. Yayınlanmasında mutlaka gereklilik vardır. O bakımdan mutlaka yayınlasın ve yayınlayacaktır. Dünyanın her tarafında bu böyle. Bence bu günleri yakından yaşayanlar, Hem başbakan hem de yanındakiler yaşadıklarını, tabi devlet sırrı olan şeyler vardır ve ona nasıl muamele ederler bilemem, ama herkesin bilmesinde yarar olan neler varsa bunları mutlaka yazmalılar. Mahremlerin süresi var zaten. Devlete ait olan şeyler ebediyen sır kalmaz. Devletin kendi sınırları içerisinde olmuş bitmiş şeylerin 10 yılda, 20 yılda en fazla 25 yılda mutlaka dışarıya verilmesi gerekir. Amerika’da, İngiltere’de bu tür yasalar da var zaten. Her şeyi saklayamaz devlet. Türkiye’de de bence 25 yıl iyi bir süredir. 10 yıllık ve 25 yıllık süreler içerisinde her şey mutlaka bilinir hale getirilmeli.